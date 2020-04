Accroissement des cas communautaires : Macky Sall réagit !

Le Sénégal ceinturé par les cas communautaires. 30 cas dénombrés depuis l’apparition de la pandémie au Sénégal, le 2 mars 2020. Une situation qui inquiète le chef de l’Etat, qui a dit sa préoccupation sur son compte twitter.

« L’accroissement des cas communautaires est plus que préoccupant. C’est une situation grave ! Ensemble, mes chers compatriotes, soyons plus vigilants et mobilisés face à cette nouvelle donne. Respectons les mesures édictées pour éviter une propagation générale », a-t-il demandé, ce vendredi, 17 avril 2020, suite à l’annonce du ministre de la Santé. Faisant le point du jour, Abdoulaye Diouf Sarr a reconnu la gravité de la situation au Sénégal, où on dénombre 342 cas dont 30 issus de la transmission communautaire. « C’est le lieu de reconnaître qu’une nouvelle situation se présente dans notre riposte face au Covid-19 », a-t-il dit. « Chacun et chacune d’entre nous est à présent menacé par l’accroissement des cas communautaires. »