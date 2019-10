Accusé de fossoyeur des retrouvailles Wade-Macky : Cissé Lo délimite «Sanslimites» et met en garde…

Le site «Sanslimites» a publié, ce lundi 30 Septembre 2019, un article «Retrouvailles : Cissé Lo tacle le Président». Ma surprise a été si grande devant l’ampleur du mensonge et des propos controuvés qui m’ont été attribués. Intervenant dans deux(2) émissions radios de la place, la veille, je n’ai jamais pensé remettre en cause la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall d’aller vers une pacification, voire une décrispation de la situation politique sénégalaise. J’ai même saisi cette opportunité qui m’était offerte pour saluer le rapprochement entre le Président de la République et son père et ex-mentor politique, Me Abdoulaye Wade. Cette poignée de main chaleureuse faite dans les jardins du Paradis, «Massalikoul Jinaan», par l’entremise du sage Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, témoigne, si besoin en est, de l’esprit de grandeur et de patriotisme débordant qui animent ces deux grands hommes du Sénégal, de l’Afrique et du monde. Que cherche-t-on vraiment à vouloir dénaturer ma déclaration, à vouloir véhiculer ces contre-vérités ? Je dois dire que les auteurs de cette gaffe-là entendent, simplement, entacher ma crédibilité. Ils veulent faire usage de leur mauvaise foi pour me mettre en mal avec le Président Macky dont la bonne santé de nos relations ne souffre d’aucun doute. De telles pratiques sont honteuses et ne rapetissent que leurs auteurs. Au finish, je leur mets en garde leurs auteurs et/ ou commanditaires. Rien ne sera de trop pour faire face à eux, ces gens-là qui nourrissent le dessein noir d’écrire de faire des publications purement aux antipodes de la réalité par ce que non conformes à la vérité sur moi.

A bon entendeur, salut.

Le Président Moustapha Cissé Lo