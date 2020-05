Adama Gaye attaque Macky…l’APR contre attaque

LETTRE A ADAMA GAYE

« La bave du crapaud n’atteint pas la blanche colombe »

Plongé dans une gueule de bois dont tu as du mal à te départir au moment où la sagesse que ton âge devrait te commander, Adama ne comprends-tu pas que l’urgence nationale du peuple Sénégalais, en cette période de cohésion, est sanitaire. Mais non aux querelles de caniveau que tu sembles affectionner. Malgré la chance que Dame Justice t’a, dans un passé récent, donné pour une rééducation sous contrainte aux frais du contribuable Sénégalais. Pourtant ce dernier qui a largement contribué durant ton enfance et ta jeunesse a encore été sollicité pour ton redressement. Malgré tout, tu sembles de complaire dans la récidive, tel un ivrogne qui peine à se libérer de l’emprise de sa passion.

Au moment où l’ensemble de la population Sénégalaise, dans une unité historique, cherche à cultiver l’union sacrée autour du Président de la République, son Excellence le Président de la République, Macky Sall, pour parvenir à une volonté politique forte face à un ennemi commun : LE CORONAVIRUS

Au moment où chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise, de la majorité comme de l’opposition la plus radicale, cherche à vivre pleinement notre devise : UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

Au moment où scientifiques, journalistes, femmes de ménage… se mobilisent pour combattre le mal au plan national, tu te singularise dans un monologue politicien et stérile dans une arène déserte.

Mais sache que le jet de bave repoussant ne pourra jamais atteindre la blanche colombe belle et pure qui se trouve en hauteur.

En t’attaquant à l’honorable Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Me Malick Sall, occupé au front contre le Coronavirus, tu perds ton temps. C’est un combat perdu d’avance, parce que derrière cet homme d’Etat, il y a des milliers de valeureux et valeureuses compatriotes qui ne cessent de magnifier, au-delà de ses compétences, son travail, sa solidarité et son humanisme.

Abdoulaye Khouma

Jeune Responsable

APR Kaolack