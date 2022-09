Adama Gaye : « Le Sénégal sous Macky Sall continuera de pâtir sous le poids de la flambée des prix »

Coucou, Revoilà Fofayna!..Par (Adama Gaye)

L’homo-kheuteuricus, Borom Kheuteur-Kheuteur, est de retour, et ça donne encore un grand moment théâtral pour penser résoudre l’une des causes les plus profondes du cancer qui ronge l’économie et la stabilité sociale de la nation.

Il s’agit, bien sûr, du Conseil Présidentiel d’aujourd’hui dont le but est, sans rire, de dompter les prix qui ont pris l’ascenseur quand les revenus peinent à gravir les premiers pas des escaliers.

Cinéma d’autant plus dégoûtant qu’il coïncide avec le 20ème anniversaire de la tragédie du Joola!

Ce temps de diversion verbale aurait dû plutôt être un moment où la nation, en communion pour une fois, pouvait se retrouver en union de prières au profit des près de 2000 victimes de ce naufrage sans pareil dans l’histoire humaine.

C’est ce moment que surgit la tronche du Buzzard, le truand de classe mondiale, qui pousse son arnaque jusqu’à se faire passer pour le fils d’un grand défunt Ministre, Abdoulaye Fofana.

Quel farceur, Abdou Karim Fofana, dit Fofayna, voile et vapeur, voleur de logements. En 2019, son entrée fracassante au gouvernement s’était traduite par l’introduction de la journée environnementale, le Cleaning Day, qui fit long feu. Lancée à grands renforts de bravades publicitaires, elle n’est plus qu’une vieille histoire, oubliée.

Zeumbeul, à la YOROul Dia, l’homme aux communiqués de presse nullissimes, revoici Fofayna qui cherche le BUZZ avec sa réunion à la présidence avec Mickey et Amadou Battu autour de l’inflation. Pour la combattre, prétend–il. Quel goujat. Penser qu’on peut régler administrativement, avec des dealers, la question de l’inflation, c’est une farce.

Les pays qui s’y attaquent avec des chances de succès ont un contrôle sur leur politique monétaire, leur permettant de baisser ou (relever en cas de surchauffe de l’économie) les taux directeurs de leurs Banques Centrales. Sans capacité non plus d’agir sur le levier fiscal, pour un stimulus ou des soutiens ciblés aux familles (les 43 milliards d’injection électorale ayant eu un faible impact), le Sénégal n’a que ses larmes pour subir l’inflation…

Fofayna, grand voleur, immoral, espion, qui l’a été à Touba et le reste, en plus d’être la tête de Turc démontée, arguments gravissimes à l’appui ici par HBD, veut croire qu’il peut encore nous distraire par ses manœuvres.

Nul n’est dupe. Le Sénégal, sous Macky Sall, en faillite, continuera de pâtir sous le poids de la flambée des prix.

Cette réunion, alors que la signature du Sénégal sur les marchés financiers s’est dégradée, que l’économie est ectoplasmique, n’est qu’un side-show, une pièce de théâtre. Qui n’amuse personne. Surtout pas les prix des denrées de première nécessité et des loyers, en mode yoyos, vers le haut, qui font la fête pendant que le peuple trinque et que le gouvernement étale son incurie.

Le clown Fofayna est de retour…Rouvrons ses crimes, toujours au frais. Rébatass, les cafards qui s’y trouvaient un peu oubliés n’attendaient que cette occasion de refaire leur danse autour de son scalp, ressuscité pour le grand bonheur des amateurs de théâtre.