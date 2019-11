« Adama Gaye, un mégalomane déprimé » selon des patriotes

A la lumière de ses élucubrations ubuesques, l’on serait tenté de dire que le sieur Adama Gaye qui se prend pour le nombril du monde est un déprimé. Loin s’en faut, il est clair que ce mégalomane souffre. Et sa seule façon de se soulager de cette souffrance est de se souler puis de vociférer sur des personnes qui ignorent même son existence. Sa dernière trouvaille s’est révélée être des plus farfelues. Texte long, argumentaire bidon et attaque facile contre le ministre Mouhamadou Mactar Cissé. Pour sa gouverne, au moment où ce dernier était reconnu comme l’un des plus brillants inspecteur général d’Etat, Karim Wade à l’époque ne pensait pas faire de la politique. Donc, prétendre que ce dernier fut un souteneur de la génération du concret est tout sauf vrai.

Mais bon au nom de la liberté d’expression, les fous peuvent tout se permettre. Pareil pour les quadrupèdes perdus en occident qui passent le clair de leur temps à casser des bouteilles dans les bars pour vociférer sur d’honnêtes citoyens. Le ministre Mouhamadou Mactar Cissé est un patriote. Son passage au niveau de la Direction Générale des douanes, puis au ministère du budget et à la direction générale de la Senelec confirme à bien des égards sa compétence, sa loyauté et son esprit patriotique. Il a toujours servi l’Etat et non des individus. Il a toujours fait du service de l’intérêt général un service sacerdotal. Si les recettes douanières ont aujourd’hui dépassé la barre des 600 milliards de FCFA, c’est grâce à ce digne fils du Walo. Vouloir dire qu’il veut brader nos ressources pétrolières relève de la pure démagogie.

Mais, un jaloux restera toujours comme tel. Les aigris s’offusquent toujours de la supériorité de ceux qui les ont devancés. L’ex DG de la douane est connu pour être un expert. Et vous Monsieur Adama Gaye à part chier des textes kilométriques et insensés que savez-vous faire d’autre de votre vie ? Dans tous les cas, le ministre Mouhamadou Mactar Cissé n’est ni votre égal ni l’égal de vos deux géniteurs réunis.

Pour achever votre logorrhée vous avez cru bon de devoir y adjoindre du sel en y ajoutant le nom de la dame de fer Aida Ndiongue. Une grande dame digne et courageuse qui a mis sur pied son entreprise en 1986. Date à laquelle, elle a commencé à gagner des marchés et à les exécuter sans anicroche, ni reproche aucune. Lorsque Youssou Ndour chantait les milliards de cette dame, ni Mouhamadou Moctar Cissé ni Oumar Sarr n’avaient songé faire de la politique. Tous les Sénégalais savent que cette dame a été emprisonnée pour des raisons purement politiques.

D’ailleurs, la première chambre correctionnelle avait ordonné sa relaxe pure et simple et la restitution de tous ses biens en plus de sa mise en liberté immédiate. La cour d’appel leur a emboité le pas en ordonnant aussi la restitution de tous ses biens confirmant du coup le 1er jugement. A l’époque, Sidiki Kaba se sentant désavoué par la 1ere chambre et par la cour d’appel avait fait pression sur la cour suprême pour que tous ses biens soient confisqués. Chose anormale vu que tous les marchés qu’elle avait gagnés, elle les avait exécutés conformément aux normes requises. Et pour preuve, une année après, la CREI lui a donné un non-lieu total. Chose inédite dans l’histoire judiciaire du Sénégal puisqu’elle est la seule personne à avoir bénéficié d’un non-lieu de la CREI.

Sa probité et son innocence ne sauraient souffrir d’aucun doute puisque le restant des matériaux qui étaient stockés dans les entrepôts depuis 2012 et pour lesquels cette digne Walo-walo était poursuivie ; a été utilisé cette année pour faire face aux problèmes d’inondation. Comme quoi, quand le mensonge prend l’ascenseur, la vérité finit toujours par le rattraper même si elle marche à pas de caméléon.

En clair, on n’est jamais sali que plus sale que soi, voilà la réponse directe que l’on aimerait bien opposer aux propos dérisoires et fébriles de cet Olybrius dont la vacuité de son cervelet est comparable à un enfant qui souffrirait de trisomie 21. L’arbre de ce bouffon Adama GAYE ne peut pas cacher l’étendue de la foret des œuvres de cette grande dame qui incarne aujourd’hui le totem de l’héritage génétique et culturel du « WALO ».

En digne « Brack de Walo », en tant que descendante directe de Loggar Fara Penda Madiaw Khor Diaw, Madame Aida NDIONGUE a hérité la noblesse, la bravoure, l’aristocratie et la grandeur à ses ancêtres. Ayant bien compris la maxime selon laquelle « La noblesse, c’est comme le café, chacun le pimente avec son propre sucre », elle a virevolté et crapahuté seule dans la pénombre et ténèbres des obstacles et épines de la vie sans fléchir dans la facilité et la tricherie pour inscrire aujourd’hui son nom dans le musée des grandes dames aux cœurs en or et aux générosités légendaires.

L’histoire retiendra que Madame Aida Ndiongue est le premier exemple de réussite de la gente féminine dans le monde des affaires autant qu’elle a déclenché l’aboutissement du projet de la laïcité et de l’émancipation de la femme. Victime de sa dignité innée et de sa fierté surdimensionnée, elle s’est vu emprisonner par ce pouvoir arbitraire qui lui collait des accusations calomnieuses et spéculatives pour avoir refusé de se ranger derrière la prairie marron beige.

Fallou Faye

Président de la Convergence des Patriotes Eveillés