Adji Sarr : « 14 jeunes sont morts…Je veux juste que la vérité jaillisse enfin »

Adji Sarr est plus que jamais déterminé à en découdre avec Ousmane Sonko devant un juge. Selon Les Echos qui donne la nouvelle dans sa parution de ce mardi, la jeune femme souhaite plus que jamais que le procès qui doit le départager avec le leader de Pastef se tienne le plus rapidement possible pour qu’’elle puisse reprendre une vie normale.

«14 jeunes sont morts, si j’ai fauté, qu’on me fasse payer, si c’est Ousmane Sonko le fautif, qu’il paie pour tout le mal qu’il a fait. Je n’ai pas besoin d’argent, je veux juste que la vérité jaillisse enfin. Je suis fatiguée des mensonges, des insultes et des menaces à mon égard », a confié Adji Sarr dans les colonnes du journal.

A l’en croire, «je ne peux habiter longtemps dans un quartier. J’ai constamment peur d’être reconnue, retrouvée et d’être attaquée par mes détracteurs ».