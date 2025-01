AEW 2025 : Les chefs d’État du G20 se réuniront pour stimuler l’investissement

La Semaine africaine de l’énergie (AEW) est le plus grand rassemblement d’acteurs du secteur de l’énergie sur le continent africain : Investir dans les énergies africaines accueillera le forum du G20 sur l’investissement dans l’énergie en Afrique. Cet événement présentera les opportunités qui s’offrent aux pays du G20 dans le domaine du pétrole, du gaz, de l’exploitation minière et des énergies renouvelables en Afrique, et promet de susciter une nouvelle vague d’investissements sur le continent. Les principaux thèmes abordés sont les stratégies visant à accroître la stabilité du marché, à renforcer la sécurité énergétique et à investir dans des projets qui permettront d’éliminer la pauvreté énergétique d’ici à 2030.

L’événement présentera les opportunités qui s’offrent aux pays du G20 dans le domaine du pétrole, du gaz, de l’exploitation minière et des énergies renouvelables en Afrique, et promet de susciter une nouvelle vague d’investissements sur le continent. Les principaux thèmes abordés sont les stratégies visant à accroître la stabilité des marchés, à renforcer la sécurité énergétique et à investir dans des projets qui permettront d’éliminer la pauvreté énergétique d’ici à 2030.

Considéré comme le premier événement du secteur énergétique africain, AEW : Invest in African Energies 2025 (Investir dans les énergies africaines 2025), qui se tiendra au Cap du 29 septembre au 3 octobre, est la principale plateforme de promotion de la croissance socio-économique sur l’ensemble du continent. En tant que tel, grâce à des investissements stratégiques, au dialogue et à la collaboration avec les délégations des pays membres du G20, l’événement devrait ouvrir la voie à un avenir énergétique plus résilient, plus durable et plus inclusif, tout en remplissant son mandat de faire de la pauvreté énergétique une histoire ancienne d’ici 2030.

Le forum du G20 réunira un large éventail de chefs de gouvernement, de décideurs politiques, de géants de l’industrie et d’investisseurs étrangers pour cinq jours de signatures d’accords, de dialogues individuels, de mises à jour de projets, d’expositions, de débats d’experts et bien plus encore. Le forum est la première plateforme permettant aux plus grandes économies du monde de s’engager et d’investir dans les opportunités africaines.

Avec des plans de croissance ambitieux, de vastes ressources inexploitées et des investissements croissants, l’industrie pétrolière et gazière a les yeux rivés sur l’Afrique en 2025. Fin décembre, le Sénégal et la Mauritanie ont produit leur premier gaz à partir de l’énorme projet de GNL Greater Tortue Ahmeyim. La première production de GNL est attendue sous peu, et la première cargaison de GNL est prévue pour le premier trimestre 2025. Une fois pleinement opérationnelle, la première phase du projet devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de GNL par an, le premier navire FLNG ayant une capacité nominale de 2,7 millions de tonnes par an.

Cette année, la société mondiale de commerce et d’investissement Mitsui & Co. collabore avec la société énergétique TotalEnergies et le gouvernement mozambicain pour relancer la construction du projet Mozambique LNG, qui a été retardé et dont le coût s’élève à 20 milliards de dollars. Le Mozambique poursuit également le développement de son projet Area 4 LNG, qui représente environ 85 billions de pieds cubes (tcf) de gaz naturel. La major énergétique ExxonMobil dirige la construction de l’installation GNL de Rovuma, tandis que le navire Coral FLNG est actuellement en construction en Corée du Sud.

L’un des plus grands projets du continent, l’oléoduc est-africain, d’une valeur de 5 milliards de dollars, a récemment atteint un taux d’achèvement de 47,1 % et devrait permettre d’acheminer environ 6,5 milliards de barils de pétrole brut de l’Ouganda vers les marchés mondiaux une fois qu’il sera opérationnel en 2026. Par ailleurs, la décision d’investissement finale est attendue cette année pour le projet Tanzania LNG, ouvrant la voie à l’exploitation par le pays d’une quantité de gaz naturel estimée à 36 millions de pieds cubes (tcf).

Les appels d’offres pour le pétrole et le gaz en Afrique pour 2025 marquent un nouvel élan pour positionner le continent comme une frontière énergétique de premier plan. La Libye prévoit de lancer un appel d’offres pour 22 blocs d’exploration à terre et en mer au début de 2025, dans le cadre de sa stratégie visant à porter la production de pétrole à deux millions de barils par jour d’ici cinq ans. Parallèlement, le premier appel d’offres d’une série de cycles d’octroi de licences en Algérie offre des possibilités d’exploration et de production pour six blocs terrestres, les contrats étant attribués dans le cadre d’accords de participation et de partage de la production. La Mauritanie devrait mettre aux enchères 15 blocs offshore, en s’appuyant sur de nombreuses données sismiques et en suscitant l’intérêt de géants de l’énergie tels que bp et TotalEnergies. Dans le cadre de sa stratégie d’octroi de licences sur six ans, l’Agence nationale angolaise du pétrole, du gaz et des biocarburants devrait lancer un appel d’offres public limité en 2025, offrant jusqu’à 10 blocs offshore dans les bassins de Kwanza et de Benguela. Avec d’abondantes réserves d’hydrocarbures et une demande croissante de sources d’énergie fiables, ces appels d’offres offrent aux investisseurs et opérateurs internationaux la possibilité de participer à l’élaboration de l’avenir énergétique de l’Afrique.

Avec un certain nombre d’opportunités d’investissement à travers toutes les facettes de la chaîne de valeur énergétique, AEW : Invest in African Energies 2025 et le forum G20 Africa Energy Investment promettent de mener les discussions qui redessineront la trajectoire du développement énergétique du continent. L’événement se concentrera sur l’investissement, la durabilité et l’éradication de la pauvreté énergétique en Afrique, et se présente comme la principale plateforme pour signer des accords et investir dans des partenariats à travers le secteur de l’énergie du continent.