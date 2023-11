Affaire CENA : Pape Sarr tire sur Ndiaga Sylla

Ndiaga Watawat

« Il n’est personne qui ait fait don spontanément d’une partie de sa propre liberté en vue du bien public ; cette chimère n’existe que dans les romans ; si elle était possible, chacun de nous voudrait que les pactes qui lient les autres ne le lient pas lui-même ; tout homme se regarde comme le centre de toutes les combinaisons du globe. » — Des délits et des peines, Cesare Beccaria

Je rappelle cette citation pour que Ndiaga Makhtar arrête de se prendre pour le centre du monde.

Ndiaga SYLLA ko yapp ?

Déjà en février 2016 je vous avais servi une réponse après votre sortie ratée sur l les préliminaires au référendum de Mars 2016. Vous aviez alors annoncé en grande pompe que les préliminaires étaient fausses et la quintessence perdue. Cette lettre de récrimination clairement tendancieuse était alors adressée publiquement au Président de la République que vous prenez pour votre alter ego depuis que vous vous êtes auto proclamé expert électoral au nom de votre GRADEC. Si ce machin semble être pour vous une drogue ses effets sur votre profil cognitif sont dévastateurs désormais puisqu’il vous fait délirer au point de penser de croire que votre accord ou non sur les décret du chef de l’état ont leur importance et que vos humeurs et votre vision sur le sens des décret lui sont opposable.

Vous venez encore de vous distinguer dans votre volonté affichée publiquement d’attaquer le décret de nomination des membres de la CENA qui ne correspond pas au calendrier qui vous va bien vous le grand Expert Electoral International. J’en suis encore à le demander si franchement tout va bien, mais la méthode et les gesticulations montrent avec flagrance une similarité avec les hérésies auxquelles les sonkocerkoses nous ont habitué. Je savais borom Gnakk Djom Center clairement opposé à Macky SALL et au pouvoir, mais je n’imaginais pas que vous étiez aussi marqué par le déni propre à Bougre d’âne Gueye et à la Régie Fenn, Soss, Yakatan et Cie. Ce pays ne se pliera jamais à vos émotions de politiciens non assumés et il y’a peu de chance que les Sénégalais vous suivent dans vos analyses dithyrambiques à deux balles. Il va donc falloir ravaler votre bile et faire preuve de réflexion.

Le leçon du ministre Ismaela Madior FALL vous dit sans détours : « vous ne pouvez pas attaquer le décret de nomination des membres de la CENA parce qu’il s’agit d’un acte administratif. Vous n’avez pas qualité et intérêt à agir. Seul l’intéressé, auquel l’acte, en l’occurrence individuel, ferait grief, a intérêt à agir et pourrait le contester par la voie de l’excès de pouvoir. On n’est pas en matière d’élection locale dont un électeur peut contester la régularité. ». Ça le mérite d’être clair mais il va vous falloir une toilette correcte de la pituite asséchée qui vous caractérise pour d’abord lire correctement pour ensuite comprendre ce qu’on essaie de vous mettre dans la cabeza

Ndiaga Makhtar nak ko yapp ? Au nom de quoi crois tu pouvoir nous tympaniser des tes atermoiements d’expert autoproclamé titulaire d’une chaire imaginaire ? Tu t’es engagé à lutter contre le décret du Président. Je ne sais pas quand tu comptes ester en justice mais je sais d’avance que tu entameras alors un parcours ridicule.

Ndiaga Makhtar khamal sa bopp, ce pays parasité par quelques presses au rabais, tolère les experts douteux tant qu’ils se limitent à donner des opinions simples sur des choses à la portée de la masse. Quand ça devient trop sérieux il vaut mieux se taire et passer pour un idiot que de l’ouvrir bien grande et donner ainsi la preuve de ce l’on redoutait. Ndiaga dou wadja rek lay moudje, comprenez Ndiaga est un nul, alors que tu as passé beaucoup de temps à essayer de bâtir un profil d’expert électoral ( personne ne sait ce que ça veut dire ni comment on y arrive) qui commençait à te coller à la peau.

Madior ne t’a pas raté toi et ton groupe alors cher ami reprends toi et reste tranquille. Ces gens qui t’applaudissent et t’acclament seront les mêmes qui te hueront et te couvriront de quolibets. Dans ce pays celui qui reçoit un pantalon de la masse d’oisifs errants doit aussi s’attendre au caleçon de la solitude et de la honte. Il suffit de scruter l’histoire de Samba Sebikhotane si bruyant il n’y a pas longtemps. Lui le chantre du Gatsa Gatsa est réduit à ce jour au silence d’un cachot qu’il ne quittera pas de sitôt. Les rêves des pastefous les plus kangados n’y changeront rien et il n’y gQca que des fous malades et des nitt you doff pour se convaincre de sa participation aux élections de 2024. Et c’est bien pire qu’on imagine, ce n’est pas seulement qu’il ne participera pas à la présidentielle de 2024, mais c’est plutôt qu’il ne participera plus jamais à une élection dans ce pays.

C’est la seconde fois que je me sens obligé de relever l’insuffisance de tes propos. La nature tendancieuse de tes prises de position n’honore en rien le GADEC et ses membres. Je vous prie à l’avenir d’avoir une posture un peu plus fine et de ne vous avancer que dans des domaines maitrisés.

Pape SARR

Duc de Diapal