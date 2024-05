Affaire des véhicules vendus : Les précisiosn des cadres de la RTS

L’Amicale des cadres de la RTS (l’ACARTS) s’est prononcé sur l’affaire des voitures vendues. Pour l’amical, ses accusations ne sont autres que des campagnes de dénigrement à l’égard de leur institution. Dans un communiqué, l’ACARTS est notamment revenu sur la gestion des véhicules de ladite boite.

« En conformité avec le décret N°2021-03 du 06/01/2021 portant sur les véhicules administratifs, l’État du Sénégal a entrepris une réforme visant à rationaliser les dépenses liées à ces véhicules. Cette réforme a conduit à la suppression des voitures de fonction dans certaines institutions, y compris la RTS », lit-on dans le document.

Le Conseil d’administration de la RTS a donc délibéré pour autoriser la réforme de quinze véhicules de fonction, conformément au décret susmentionné. Une procédure a été mise en place, impliquant l’intervention d’un expert judiciaire et d’un commissaire-priseur, pour formaliser la vente de ces véhicules aux ayants droit, selon des prix fixés par l’expert judiciaire.

Depuis cette réforme, tous les ayants-droits, y compris le Directeur général et le PCA, prennent en charge les frais de carburant, d’entretien, de réparations et d’assurance des véhicules réformés. La RTS n’assume plus ces charges, informent les cadres. Il est également souligné que la RTS dispose actuellement de plus de soixante-dix véhicules de service en circulation à Dakar et dans les régions.