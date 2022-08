Affaire Le Dantec : Le PDS annonce une enquête parlementaire

Dans un communiqué, le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) dénonce avec vigueur « le manque de transparence sous-tendant le montage financier qui nécessite la vente d’une partie de l’assiette foncière de l’hôpital Aristide le Dantec et annonce la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire sur la question.

« Le Parti Démocratique Sénégalais privilégiant toujours l’approche inclusive et la préférence nationale témoigne sa solidarité aux malades, employés et autres impactés de l’hôpital Aristide le Dantec », rapporte le communiqué. Abdoulaye Wade et Cie, « dénoncent avec vigueur le manque de transparence sous-tendant le montage financier qui nécessite la vente d’une partie de l’assiette foncière dudit hôpital alors que, parallèlement, une offre de financement par BOT et qui garderait l’entièreté du foncier de l’hôpital avait été proposée par des Sénégalais ».

Sur ce, le Parti Démocratique Sénégalais exige des éclairages quant à ce choix nébuleux et précipité, et interpelle l’Etat pour la publication des contrats y afférents. « Assurément, le Parti Démocratique Sénégalais demandera la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire sur la question », annonce le PDS.