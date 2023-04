Affaire Maty Gningue : Abdou Ndéné Sall se perd dans ses explications et annonce une plainte

Abdou Ndéné Sall, le Directeur général de la Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional (SenTer), s’est exprimé sur l’affaire du licenciement de Maty Gningue qui défraie la chronique. « Il ne s’agit pas d’un licenciement mais d’une non-transformation d’un Cdd à son terme en Cdi (Contrat à durée indéterminée). Seter a été motivée à prendre cette décision pour des raisons de comportement inadapté de cette personne et de réorganisation interne des services », a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Observateur.

Quant aux perturbations notées sur le réseau du Train Express hier, le DG de la SenTer annonce une plainte : « Ce qu’ils ont fait est grave. Ils ont volé les clés des trains et il y aura des sanctions. L’enquête interne est en cours, la gendarmerie et des huissiers de justice ont été mobilisés pour enquêter et faire les constats. La Seter a déjà déposé une plainte. Les responsabilités seront situées et les fautifs sanctionnés à la hauteur de leur implication. Ils vont tous être renvoyés et seront traduits en justice.»