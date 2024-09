Affaire Moussa Diaw Dieng-ONCAV : Fin d’un long combat de 12 ans

L’affaire opposant Moussa Diaw Dieng à l’ONCAV (Organisme National de Coordonnation des Activités de Vacances) vient de connaîtreson épilogue, après des années d’âpres combats judiciaires.

Tout a commencé avec la mesure de suspension jugée illégale et arbitraire par la Cour suprême du Sénégal. Cette suspension, prononcée contre Moussa Diaw Dieng, avait conduit à une longue et éprouvante bataille juridique entre lui et l’ONCAV. Finalement, la Cour suprême, dans un jugement définitif un arrêt 76 du 07 juillet 2021 de la chambre civile et commerciale, elle a non seulement annulé cette suspension, mais également condamné l’ONCAV, ainsi que son président Amadou Kane, à verser à Moussa Diaw Dieng la somme de 20 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts.

Toutefois, fidèle à une stratégie de résistance passive, l’ONCAV a tenté par divers moyens de retarder l’exécution de cette décision. En refusant de s’acquitter de cette condamnation, l’organisme a multiplié les manœuvres dilatoires, espérant sans doute épuiser la détermination de Moussa Diaw Dieng. Mais celui-ci n’a jamais cédé. Soutenu par son avocat, il a persévéré, réaffirmant sa volonté de voir la justice triompher.

Face à cette résistance, Moussa Diaw Dieng, armé de sa foi en la justice et en l’État de droit, a entrepris une nouvelle démarche. Son avocat a requis un huissier de justice pour procéder à l’exécution forcée de la décision. L’huissier, après vérification des comptes de l’ONCAV, n’a pu trouver que 15 millions de francs CFA répartis sur deux comptes de l’organisme, les autres étant déficitaires. Cette somme, bien que partielle, a été versée à l’avocat de Moussa Diaw Dieng sous forme de chèque, constituant ainsi une avance sur la créance totale due. Cette première étape symbolise la fin des manipulations et le début de la justice rendue concrète.

Cet épisode met en lumière non seulement l’acharnement de certains à contourner les décisions de justice, mais aussi la résilience d’un homme qui n’a jamais plié sous la pression. Moussa Diaw Dieng, à travers cette lutte exemplaire, nous rappelle que la persévérance est l’une des plus grandes vertus face à l’adversité. Il a montré, par son courage, qu’aucune force ne peut étouffer le droit et que, même face aux plus grands obstacles, la vérité finit toujours par l’emporter.

Sa ténacité force le respect et rappelle à tous que le Sénégal est un État de droit, où aucune institution ne peut prospérer en dehors de ce cadre. L’affaire de Moussa Diaw Dieng, plus qu’un simple litige, est le symbole d’une lutte pour la justice, pour l’équité, et pour le respect des droits des citoyens.

Ainsi, ce long épisode se clôture, non pas seulement par la victoire d’un homme, mais par la victoire de la justice, de l’État de droit, et de la résilience humaine. Moussa Diaw Dieng incarne la détermination, celle de ne jamais abandonner face à l’injustice, de croire en ses principes et de se battre pour ce qui est juste. Cette victoire est un rappel fort que, malgré les obstacles, le droit finit toujours par triompher.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn