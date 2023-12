Affaire Moussa Diop : Le directeur de la Société des Mines clôt le débat

Directeur de la société nationale des mines du Sénégal (Somisen), Ousmane Cissé a fait face à la presse, ce lundi, pour apporter des clarifications sur la sortie de l’opposant Me Moussa Diop.

“Des recherches ont été faites au début des années 1960. Et jusque dans les 70, beaucoup de missions de recherche ont été effectuées. Mais à l’heure actuelle, il n’y a aucune société qui est en train d’exploiter du diamant au Sénégal. Mais, cela ne veut pas dire qu’on va croiser les bras. C’est pourquoi nous donnons des autorisations de prospection. Et c’est le code minier qui le prévoit. Et ce n’est même pas le ministre qui signe. Mais plutôt le directeur des Mines. Après l’autorisation de prospection, on passe à la phase recherche. Puis vient le permis de recherche qui est signé par le ministre. Non par le Président de la République. Il n’est pas impliqué à ce niveau”, a réfuté M. Cissé.