Affaire PRODAC : Mame Mbaye Niang veut clore le dossier

Mame Mbaye Niang souhaite en finir avec la polémique autour des 29 milliards du programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC). Invité du Grand jury ce dimanche, celui qui était à l’époque ministre de la Jeunesse revient sur les raisons qui l’ont poussé à poursuivre en justice Ousmane Sonko pour diffamation. « Ce que je visais c’était de laver mon honneur et de montrer que c’étaient des rumeurs entretenues par des adversaires. C’était une bonne occasion pour moi de prouver que les déclarations de Ousmane Sonko étaient des contre-vérités », a-t-il affirmé.

En outre, l’actuel ministre du Tourisme dit penser à sa carrière. Il poursuit : « L’autre chose c’est que c’était l’opposant le plus virulent donc sa voix portait en en dehors de la politique, j’ai d’autres qualifications et après la politique je vais continuer à travailler donc j’ai besoin d’avoir un cursus clean. Vous savez ce que l’accusation de détournement de deniers publics représente dans le monde. Je suis arrivé à un stade où, à travers mes fonctions politiques, je peux prétendre à des responsabilités sur le plan international. Donc j’ai vraiment besoin que ce dossier-là soit clos. J’ai vraiment besoin que ces accusations puissent être définitives. Que l’on sache que j’ai volé ou que je suis innocent ».

Selon des informations, la Cour Suprême qui avait été saisi devrait statuer sur le dossier opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Et pour ce dernier, « c’est perdu d’avance » pour Ousmane Sonko. Celui-ci avait été d’ailleurs condamne à six mois avec sursis et à payer 200 millions de dommages et intérêts à l’actuel ministre du Tourisme. Revenant sur les 29 milliards objet de la polémique Mame Mbaye Niang continue de clamer son innocence. « Même si on avait envoyé le FBI enquêter, je ne serais pas interpellé ».

