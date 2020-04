Affaire Ronaldinho…On sait maintenant que quelqu’un l’a trahi

L’ancien président du FC Barcelone Sandro Rosell pense que Ronaldinho, incarcéré durant un mois au Paraguay, a été piégé.

S’il ne sait pas grand-chose sur la situation de «Ronnie» au Paraguay, Sandro Rosell a tenu à apporter son soutien au Ballon d’or 2005, qu’il connaît très bien. Ancien directeur marketing de Nike en Amérique latine, ce Catalan est devenu ami avec l’attaquant brésilien et l’a convaincu de rejoindre le FC Barcelone en 2003, alors qu’il était devenu le bras droit du président Joan Laporta. «Je n’ai aucun doute, Ronaldinho ne sait pas encore pourquoi il a été emprisonné. Quelqu’un l’a trahi et ne lui a pas expliqué la vérité. Ronaldinho est le football, le sourire. J’espère qu’il continuera à penser au football et surtout qu’il continuera à sourire», a ainsi lancé Sandro Rosell au Mundo Deportivo, alors que le Ronaldinho, maintenu en détention durant un mois pour être entré dans le pays avec un faux passeport paraguayen, est désormais sous surveillance dans un hôtel d’Asuncion. Elu président des Blaugranas en 2010, Sandro Rosell a démissionné en janvier 2014 en raison d’irrégularités dans le transfert de Neymar. Par la suite accusé de blanchiment d’argent et de fraude fiscale, il a passé plus d’un an et demi en prison avant d’être blanchi.