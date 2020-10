Affaire Sokhna Aïda : La longue histoire de la haine contre Serigne Béthio

Entre Serigne Béthio et ses ennemis qui se croient les seuls détenteurs de foi religieuse, c’est une longue histoire. Ils n’ont jamais accepté le choix porté sur le fils de Mame Kouly Thioune par le grand guide Serigne Saliou. En l’élevant au grade de cheikh en 1987 sous le khalifat de Serigne Abdou Lahad Mbacké, Serigne Saliou Mbacké savait que beaucoup d’habitants de Touba seraient hostiles. Partout, on disait que Serigne Béthio ne peut pas être marabout parce qu’il est fils de griot. Qui, plus que Serigne Saliou, avait des renseignements clairs sur les origines traditionnelles de son heureux talibé ? Mais, d’autant plus que »borom Xelcom » avait une élévation spirituelle supérieure, il ne pouvait pas suivre cette discrimination honteuse et absurde qu’on veuille porter sur des gens »castés ». En plus, Serigne Béthio travaillait en tant que commis de l’État et non comme griot laudateur. Contre vents et marées, Serigne Saliou investit Serigne Béthio d’une mission spirituelle en le rattachant simplement par son verbe de nombreux et nombreuses talibés. Et des talibés civilisés qui ont le sens du dépassement et de la retenue. Les ennemis n’ont pas manqué de le critiquer en disant que Serigne Béthio n’a pas appris le Coran. Par conséquent, il ne pouvait prétendre d’avoir des talibés. À cela, Serigne Béthio qui, lui est formé spirituellement par son maître Serigne Saliou, répondait : »notre saint prophète ne sait ni lire, ni écrire dans aucune des langues. Où est-ce qu’il a appris à gérer une communauté religieuse ? » Plus on avançait, plus les talibés de Serigne Béthio augmentaient suscitant davantage la haine de ses ennemis. Il ne se passait nul mois où ses contradicteurs ne se rendaient auprès de Serigne Saliou pour l’accuser, le dénoncer sur l’organisation du »thiant » qu’ils jugeaient folklorique avec les pas de danse du cheikh et les femmes qui ne mettaient pas de foulard. Jamais Serigne Saliou n’est une fois sorti pour tancer ou corriger violemment son cher disciple. Et pourtant, il était au courant de tout ce que faisait Serigne Béthio. Mais tous deux avaient compris comment faire pour que les nouvelles générations soient intéressées par la chose spirituelle, ce que Serigne Béthio a réussi en transformant beaucoup de jeunes instruits en talibés mourides mémorisant des »xassidas » de Serigne Touba et dépensant leur argent sans calcul pour l’exécution de ses »ndiguels » comme le Magal de Touba, le Gamou et puis le 17 avril (1946) qui marque la première rencontre sur terre entre les deux hommes à Tassette.

Pour d’autres illustrations de la haine, après l’éclipse de Serigne Saliou en 2007, Serigne Béthio commençait à avoir des problèmes au plus haut niveau des dignitaires religieux de la ville sainte. S’étant rangé auprès de l’aîné de Serigne Saliou par simple reconnaissance, certains l’ont mis en mal avec l’ancien khalife El Hadji Bara Mbacké de 2008 à 2009. L’on se rappelle du barrage des artères de la grande mosquée de Touba lors de la ziarra du cheikh et de ses talibés auprès de Serigne Cheikh Mbacké. Pire encore, certains oiseaux de mauvais augure ont voulu même passer l’information selon laquelle la disparition du khalife ressortait du cheikh. Ce n’est pas tout. En 2010, lorsque Serigne Béthio était gravement malade, atteint de cancer, de diabète et surtout des cinq AVC, ses ennemis ont dû inventer des rumeurs pour expliquer son état de santé sans chercher à compatir à sa douleur. Mais grâce à Serigne Saliou, il est sorti indemne de toute maladie, ce qui est inexplicable car c’était du jamais vu, quelqu’un qui a cinq AVC et qui se guérit sans se retrouver sur civières ou fauteuil roulant. Dieuredieufeuti Serigne Saliou !!! En 2012, lors de l’élection présidentielle, des ennemis faisaient des porte à porte à Touba pour que le candidat sortant Abdoulaye Wade ne gagne sous peine de voir Serigne Béthio triompher avec son ndiguel. Wade, à la grande surprise, a perdu Touba là où il a beaucoup investi sans compter son attachement sans faille au mouridisme. Pendant que les habitants de la ville sainte jubilaient victoire, Serigne Béthio avait averti qu’ils le regretteraient amèrement. Avant même quelques petits mois de la présidence de Macky Sall, des mouvements de regret »reuthiou » ont fusé de partout à Touba. Et jusque-là, le Président Macky Sall peine à remporter une moindre joute électorale à Touba. En avril 2012, le cheikh est arrêté, accusé sans preuve d’avoir enjoint à ses talibés de tuer des talibés excommuniés du Thiant par leur comportement contraire à l’esprit du cheikh. Après moult enquêtes et la reconstitution des faits, les juges n’ont trouvé aucun élément inculpant le guide des thiantakones. C’est le fiasco total de ses adversaires. Malgré tout, on le retint en prison en rejetant à plusieurs reprises sa demande de liberté provisoire, même pour se faire soigner dans les hôpitaux français qui lui avaient demandé de revenir se faire consulter après tous les trois mois. La presse, la justice, la société en étaient donc prises à ce grand bienfaiteur qui garde une paix intérieure à chacune de ses apparitions. Aucune voix ne s’était levée pour le défendre de cet acharnement, à part des cas exceptionnels comme Serigne Modou Kara qui, lui, a toujours témoigné sa gratitude allant même jusqu’à lui donner en »adiya » une luxueuse voiture Hammers. Le dernier épisode pour montrer la haine qu’ils ont toujours eu contre Serigne Béthio s’est démontré durant son procès. Alors que ses avocats ont déposé sur la table du juge un renvoi sur la base d’un certificat médical, la Justice sénégalaise crache sur cette demande et ouvre le procès par contumace disant que le guide des Thiantakones était en cavale à Bordeaux. Partout dans les médias, les débats allaient mauvais train, chaque prétendu spécialiste s’en prenant à Serigne Béthio disant qu’il a fui pour quelqu’un qui avait un non-lieu partiel sur tous les graves chefs d’inculpation du procureur de Thiès dans sa fameuse conférence de presse au mépris de tout respect du prévenu et de la présomption d’innocence. Durant tout le procès du Cheikh, des journaux comme L’Observateur pour le nommer n’ont cessé de l’acculer sans au préalable mener des investigations en toute éthique. Ils sont même allés jusqu’à faire dire au fils du défunt Bara que c’est son homonyme qui a tué son père. Aucun marabout n’était sorti pour demander à ce qu’on calme le jeu sur une personne partie depuis cinq mois se faire soigner en France. Serigne Béthio n’avait pas le petit soutien comme c’était le cas avec ce »Serigne Daara » de Ndiangne qui, lui, a enfreint la loi contre des talibés de façon flagrante. Même avec un dossier vide, sans aucune preuve, le juge avait fini par le condamner de dix ans de travaux forcés. Nous sommes au royaume des monstres sacrés. Mais bah, Dieu a contourné leur espièglerie, leur sournoiserie, leur méchanceté.

Maintenant, c’est au tour de Sokhna Aïda Saliou, une femme produite par Serigne Béthio depuis l’âge de 12 ans, qui est la cible à abattre à tout prix par des gens qui pensent que les Thiantakones sont des va-nu-pieds qu’on peut manipuler et faire suivre à n’importe qui sans le »ndiguel » du principal concerné et initiateur Serigne Béthio Thioune. Où est-ce qu’ils étaient lorsque le nom du Cheikh était sali partout ? En désignant sa troisième épouse comme sa successeur spirituelle, ce qu’il a dit et expliqué partout, des gens qui n’ont rien à voir avec le Thiant (d’ailleurs des ennemis du Thiant) sortent avec des sorties incendiaires indignes d’un talibé mouride pour essayer de faire la morale à ces vaillants Thiantakones qui les ont dépassés depuis Mathusalem. Serigne Béthio avait demandé à Serigne Saliou Mbacké : »Que ceux qui dorment ne puissent pas voir l’ampleur de la réussite du Thiant après leur réveil. » Les Thiantakones ne les écouteront pas. Sokhna Aïda a réussi ce que veulent Serigne Touba et Serigne Saliou Mbacké sur le Magal. Cheikh Ahmadou Bamba a dit : »Chaque fois que le Magal arrive, tuez des bœufs, chameaux, moutons, etc. » et Serigne Saliou d’ajouter : »toute personne qui aura plus donné de l’importance au Magal devancera celui qui ne fera pas pareil. » Que voulez-vous maintenant ? Que Serigne Touba la jette dans la pâture ? Qu’est-ce que vous avez fait pour Serigne Touba ? Sokhna Aïda maîtrise de nombreux xassaïdes contrairement à beaucoup de gens qui la critiquent. On ne la devancera pas non plus sur tous les problèmes sociaux qu’elle règle en douceur. Elle se fixe sur les »ndigueuls » de son seul guide Serigne Béthio en direction de la célébration du 17 avril. Personne ne pourra la distraire. Vous dîtes qu’elle est une femme et les autres femmes de Touba qui ont des disciples ? Qu’en dites-vous ? Vous parlez de charia au Sénégal, ce qui est quasi impossible et à Touba où pointe la lumière de Mame Cheikh Ibrahima Fall Baboul mouridina. Nul besoin de continuer mon cri de cœur mais vous savez bien qu’il sera difficile pour vous d’imposer la charia aux vaillants et inlassables Baye Fall de Touba. Si vous le tentez, vous allez créer des problèmes au sein du mouridisme. Le mouridisme, ce n’est pas une réunion de rancuniers.