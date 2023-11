Affaire Sonko : Aïssatou Diallo Ba refuse de signer l’arrêt de la Cour suprême

L’arrêt de la Cour suprême cassant la décision du tribunal de Ziguinchor réintégrant Ousmane Sonko sur les listes électorales, a été publié. Mais sur les cinq juges qui ont siégé à l’audience, vendredi 17 novembre, seuls quatre ont apposé leurs signatures au bas de la décision. Celle de Aïssatou Diallo Bâ n’y figure. À la place, indiquent Libération et Les Échos, qui donnent l’information, il est mentionné «Refuse de signer pour n’avoir pas participé au prononcé».

En effet, la magistrate n’a pas assisté à la lecture du verdict de l’affaire opposant l’Agent judiciaire de l’État (AJE) aux avocats de Ousmane Sonko. Elle avait prétexté qu’elle devait aller chercher ses enfants. Mais en réalité, selon Les Échos, Aïssatou Diallo Bâ manifestait ainsi son désaccord avec ses collègues à propos du délibéré.

Le journal rapporte que la juge, considérant que l’État du Sénégal n’était pas partie au procès, avait estimé que l’AJE n’avait pas à assister à l’audience du tribunal de Ziguinchor. En plus, ajoute la même source, elle estimait que la Cour suprême devait vider l’affaire à l’audience et non casser la décision et renvoyer le dossier devant le tribunal de Dakar.