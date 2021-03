Affaire Sonko : Babacar Mbaye Ngaraf demande à Adji Sarr de retirer sa plainte

Babacar Mbaye Ngaraf conseille à Adji Sarr, qui accuse Ousmane Sonko de viols et menace avec arme à feu, de retirer sa plainte pour préserver la stabilité sociale du pays. Le président de l’alliance « Sauver le Sénégal » estime que les derniers développements dans cette affaire ainsi les positions des différentes parties n’augurent rien de bon.

« Cette affaire pour le moins regrettable a traversé le champ politique, pour prendre une orientation de repli identitaire fait d’invectives et de menaces ». Dès lors, assure-t-il, elle constitue « un terreau fertile à des sentiments régionalistes et communautaristes susceptibles de saper l’unité nationale », martèle Babacar Mbaye.

Qui rajoute : « Le bateau Sénégal tangue dans des eaux troubles et que par voie de conséquence, il mérite d’être sauvé avant de chavirer pour de bon. C’est pourquoi conscient du danger qui guette notre nation, nous prions madame Adji SARR de retirer sa plainte au nom de la paix sociale et de la cohésion nationale. Au moment où notre pays porte encore les stigmates de l’émigration clandestine (500 morts environ en un mois) et de la Covid-19 (plus de 800 morts) ; le Sénégal se serait passé d’un engrenage politico-ethnique aux conséquences désastreuses », déclare-t-il.