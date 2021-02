Affaire Sonko : Me Moussa Diop parle de théorie du complot

Cité dans une affaire de présumé viol et menace avec arme à feu, Ousmane Sonko continue de recevoir des messages de soutien venant de partout. Sur sa page Facebook, Me Moussa Diop se solidarise avec le parlementaire et parle de théorie du complot.

« Mes Chers Compatriotes, La théorie du complot a encore de beaux jours devant nous, surtout en politique. Après avoir échangé avec mon frère Ousmane SONKO et écouté sa déclaration, je partage toute sa peine et marque toute ma solidarité à son égard dans cette affaire qui pue la manipulation injuste et le complot politique. La machine à éliminer les robustes et dignes têtes bien faites avant 2024 est en branle.