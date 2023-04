L’affaire «Top cas» semble loin de révéler tous ses secrets. Les arrestations se poursuivent et les témoins défilent à la Division spéciale de la cybersécurité (DSC), chargée de l’enquête. Après Kiné Anna Diop et Rokhaya Daba Tine, les policiers ont arrêté la commerçante Mame Bassine Niang et l’étudiante en ingénierie juridique Amy Cissé Mbaye.

Dans son édition de ce mercredi, L’Observateur informe que les mises en cause seront déférées aujourd’hui au parquet. En plus, dans son compte-rendu des auditions de ces dernières, le journal a fait une révélation de taille : les noms de deux Lions du football sont apparus dans le scandale. Il s’agit de Famara Diédhiou et Kara Mbodji. Avec cinq autres personnes, rapporte L’Obs, ces internationaux faisaient partie d’une liste de personnes qui devait être maraboutées. Les enquêteurs ont fait le constat de ce projet fumeux en fouillant le téléphone de Mame Bassine Niang, qui est membre du groupe «Nénés Toutis».

D’après ses explications, c’est une nommée Fatou Diouck alias «Fatou Cocotte» qui lui a remis la fameuse liste. Elle précise que Fatou Cocotte était la petite-amie de Famara Diédhiou depuis 2014. L’attaquant des Lions lui avait fait des promesses qu’il n’a pas tenues. C’est ainsi qu’elle a décidé de le marabouter, histoire de lui régler son compte.

L’Observateur n’a pas donné plus de détails concernant cette sombre histoire entre le champion d’Afrique et Fatou Diouck. Rien, non plus, n’a filtré à propos de Kara Mbodji. La suite en cliquant ICI