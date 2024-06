AIBD : 20 kilos de cocaïnes saisis par la Douane

La Brigade spéciale des Douanes de l’Aéroport international Blaise DIAGNE (AIBD), Subdivision des Douanes de l’AIBD, Direction régionale Ouest a réalisé, ce samedi 08 juin 2024 vers 19heures, une saisie portant sur vingt (20) kilogrammes de cocaïne. La marchandise prohibée était dissimulée dans un lot de sacs de gingembre destinés à l’exportation vers un pays de l’Union européenne. Le véhicule transportant la marchandise a été intercepté au niveau de la zone fret ou la marchandise devait être déposée avant d’être expédiée.

Les agents de la Brigade spéciale se sont, ensuite, déportés à Popenguine pour une double opération de filature et de livraison surveillée. Ladite filature a permis d’appréhender, à l’aérogare passager de l’AIBD, le présumé cerveau du trafic qui s’empressait manifestement à quitter le pays. Il s’agit d’un homme d’une quarantaine d’années de nationalité maghrébine. L’escouade chargée de la livraison surveillée a découvert des éléments de preuve du conditionnement de la drogue saisie dans une villa située à Popenguine non loin de la mer qui servait de lieu de refuge aux trafiquants. Vingt-six (26) sacs de sulfate de potassium ainsi que divers autres matériels ont été également trouvés sur les lieux et saisis.

La contrevaleur totale de la saisie est estimée à un milliard six cent (1 600 000 000) millions de francs CFA. Quatre prévenus sont arrêtés au cours des opérations. Cette saisie record de cocaïne destinée à l’exportation par voie aérienne fait suite à l’exploitation d’un renseignement menée avec professionnalisme par la Douane sénégalaise et ses partenaires nationaux et internationaux.