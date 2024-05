AIBD : Le geste d’Amadou Ba envers Cheikh Omar Anne

Lors de leur retour à Dakar avant-hier, Amadou Ba et Cheikh Omar Anne ont été vus échangeant une poignée de main chaleureuse à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD). Ce moment de courtoisie entre les deux hommes politiques a échappé à l’attention de nombreux observateurs présents à l’aéroport, selon Senego.

Cheikh Omar Anne, limogé de ses fonctions de ministre de l’Éducation nationale lors du dernier remaniement ministériel sous le régime de Macky Sall, a peut-être payé le prix de sa proximité avec Amadou Ba. Malgré son retrait du gouvernement, M. Anne reste l’un des rares responsables politiques à ne pas cacher son soutien à Amadou Ba.

Le geste d’Amadou Ba, se déplaçant jusqu’à la voiture de Cheikh Omar Anne pour le saluer et échanger quelques mots, témoigne de la solidité de leur relation. Selon Source A, Amadou Ba a été entendu disant : « Tu as pris les bagages » et ajoutant : « Avec la sécurité, vous prenez cette direction. » Il a ensuite remercié Anne chaleureusement, auquel ce dernier a répondu : « Ok. Merci. On reste à l’écoute… »

Ce limogeage de Cheikh Omar Anne, perçu par certains comme une sanction pour sa proximité avec Amadou Ba, intervient à un moment crucial à la veille de l’élection présidentielle. Le soutien public de Anne à Ba pourrait avoir joué un rôle dans cette décision.