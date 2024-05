AIBD : Les agents de la TSA suspendent (provisoirement) leur grève

Après un mouvement d’humeur ayant duré plus d’une semaine, les agents de la TÉRANGA SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE (TSA), constitués autour d’un collectif, ont décidé à l’unanimité de sursoir provisoirement. Toutefois ils tendent la main au ministre El Malick NDIAYE après avoir écouté et compris son appel. Ci dessous, le communiqué du collectif adressé à l’ensemble des agents.

« Chers collègues,

Tout d’abord recevez nos salutations les plus sincères. Nous vous exprimons notre profonde affection pour ces actes posés ensemble depuis plusieurs jours. Au vu des récents événements dans la boite, nous sommes très convaincus que nous, agents de sûreté, avons un rôle non négligeable dans le domaine aéroportuaire.

Vous n’êtes pas sans savoir que le mouvement d’humeur connaît une période un peu creuse depuis hier après Les échos des suites de la rencontre de certains délégués qui ont failli à la mission de nous représenter.

S’en est suivi un communiqué venant des délégués portant avec nous le combat.

Dans ledit communiqué il s’agissait de mettre l’accent sur la responsabilité de chacun, la poursuite du mouvement d’humeur et surtout la suspension du mot d’ordre faisant office du port de brassard.

Ce dernier, selon les délégués, est une demande solennelle du ministre du transport terrestre et aérien via un membre de son cabinet joint par téléphone.

Tout comme les délégués, nous tenons à préciser que la fédération des Ads ne se fie à aucune déclaration externe ou une pression quelconque dans sa démarche.

Le collectif des agents s’est concerté longuement pour réfléchir de façon responsable et poser des actes réfléchis dans l’intérêt de toute la fédération.

Nous appelons ainsi les agents au calme et à plus de courage pour poursuivre le combat avec d’autres stratégies qui vous seront communiquées.

Ainsi les délégués et le comité travaillent sur l’organisation d’une conférence de presse le plus rapidement possible pour clarifier la situation et mettre à nu les magouilles de ce fameux document issu de la réunion du 26 Avril passé. Les procédures s’y affairant sont en cours.

Une audience est également en cours d’étude pour une rencontre entre le ministre et les six délégués de la fédération.

Ceci dans le cadre de poser des actes forts de la prochaine étape de la lutte.

Pour plus de coordination dans notre noble combat, nous pensons qu’il est préférable de rejoindre nos délégués à sursoir le port de brassard a l’issu de ce dit point de presse.

Les prochains jours seront déterminants pour la suite de nos jeunes carrières dans l’aéronautique en général et dans la sûreté en particulier.

La fédération travaillera de façon à rassembler les agent à l’essentiel et œuvrer de concert pour porter le combat de façon intelligente et efficace

Collectif des agents de Téranga Sûreté Aéroportuaire

Fait à Dakar le 1er Mai 2024 »