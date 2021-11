Aïda Mbodji : « Yewwi Askan wi va libérer ce peuple »

La députée Aïda Mbodji qui organisait hier un meeting dans son fief de Bambey pour le compte de la coalition Yewwi Askan Wi, n’a pas été tendre avec le Président de la République et ses ouailles. Devant les leaders de ladite coalition, elle a très clairement laissé entendre que Macky Sall est au bout de son règne.

Selon Aïda Mbodji, l’unique but de Yewwi Askan Wi est de soulager le peuple sénégalais qui selon elle n’en peut plus des souffrances dont elle est victime depuis l’avènement du régime actuel. « C’est plus que jamais le moment de s’unir comme un seul homme et surtout de maintenir le rythme pour faire face à ce régime de terreur. Yewwi Askan wi va libérer ce peuple sénégalais de Macky Sall. Et parce que nous avons en face de nous des gens prêts à tout pour assouvir leur soif de pouvoir, nous devons tous rester mobilisés jusqu’à la victoire finale », a déclaré la lionne du Baol reprise par Seneweb.