Aide Alimentaire : Barrow accusé d’avoir donné un contrat de plus de 700 millions à Abubakary Jawara

En Gambie, le Président Adama Barrow aussi a eu droit à sa polémique sur les marchés d’approvisionnement et de transport de l’aide alimentaire. En effet, il lui est reproché d’avoir donné des instructions pour qu’UN contrat de plus de 700 millions de dalasis soit accordé à Abubakary Jawara.

Ce dernier est, selon la presse gambienne, un puissant homme d’affaires, propriétaire du groupe Gach. Il serait un ami proche et financier du président Barrow. En Gambie, l’on dit que c’est M. Jawara et sa sœur qui auraient le droit exclusif de livrer du riz, du sucre et de l’huile. Des allégations battues en brèche par le secrétaire permanent du ministère du Commerce.

«C’est faux. Le président n’est pas en charge du processus. Alors, comment peut-il confier exclusivement le contrat à Fatoumatta Jawara et Abubakary Jawara. Abubakary Jawara, son entreprise c’est Gach et Gach n’a pas postulé. Pour Fatoumatta Jawara, elle appartient à un groupe de femmes et le groupe de femmes a postulé et elles ont gagné», a précisé Lamin Dampha auprès de nos confrères gambiens.

IGFM