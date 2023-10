Aissata Tall Sall : «Je lutterai contre les longues détentions»

Ismaila Madior Falla a passé le témoin à Aissata Tall Sall à la tête du ministère de la Justice. Une rencontre lors de laquelle la nouvelle Garde des Sceaux a promis certaines réformes, dont le désengorgement des prisons, particulièrement causées par les longues détentions.

« Par la diligence, nous apporterons à nos dossiers le traitement approprié et dans les délais requis. Dans les délais requis, nous fera éviter les longues et parfois très inutiles procédures. Quand il est question de la liberté, aucune panne d’horloge ne nous sera pardonnée ! C’est pourquoi, je lutterai contre les longues détentions dont très souvent d’ailleurs ne sont victimes que les anonymes aux revenus modestes. Le désengorgement des prisons doit en partie répondre ce cela» selon Aissata Tall Sall.

Ainsi, elle soutient que dès les premiers jours de leur installation, elle fera commanditer, par ses services, un audit sur les longues détentions « afin que les dossiers et les procédures soient rapidement purgés. Mais cette rigueur n’aura de sens et de portée que si nous avons la Loi comme seul Maître et unique référence. En effet, dans l’œuvre de justice, seule la Loi, et l’application rigoureuse de la Loi devra nous guider. Dans cet exercice difficile de la responsabilité de juger, la Loi devra être notre viatique«

« Ce que je veux (et je suis sûre que vous en serez d’accord), c’est que la Loi s’applique sans cruauté inutile mais aussi et surtout sans faiblesse coupable ! Si la cruauté inutile s’abat sur un individu, la faiblesse coupable elle, désorganise la société, donne le sentiment et même la conviction que la Justice ne sert pas tous les hommes de façon égale. Si la cruauté inutile fait mal, la faiblesse coupable elle, crée le malaise le diffuse et le répand. Nous devons donc éviter à tout prix que ce malaise gagne et envahisse notre maison. Pour ma part, je m’y engage et y travaillerai fermement et sans relâche», promet-elle dans des propos rapportés Senego.