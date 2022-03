Akon défend son projet et descend ses détracteurs

« Akon City est le projet d’une vie. Il ne saurait être sali par l’aigreur d’un homme, qui multiplie les affabulations et les mensonges depuis des années .

Ce différend très ancien sera réglé à nouveau devant les tribunaux américains mais toute tentative de chercher à nuire au projet « Akon City » est vaine et se retournera contre l’auteur de ces propos malveillants et diffamatoires.

Ne leur donnons pas plus de publicité.

Akon City a comme tout projet immobilier complexe et ambitieux, subi des retards liés à ces deux années de pandémie mondiale. c’est un fait, mais ce projet a néanmoins avancé de façon tangible notamment ces six derniers mois, avec des partenaires internationaux et africains de 1er plan , et je peux m’engager auprès de vous à ce que ce projet, qui porte mon nom et donc ma réputation, soit conduit dans une transparence et une intégrité irréprochables.

Je me rendrai dans les semaines qui viennent à Dakar avec mes équipes pour faire le point complet sur le masterplanning, le calendrier des études géologiques et environnementales ainsi que le travail avec les communautés locales de Mbodiène. Je partagerai donc très prochainement des informations concrètes avec le peuple du Sénégal, qui je l’espère permettront à chacun de mieux appréhender dans la sérénité les prochaines étapes de ce projet. »

Bien sincèrement votre. Akon