Al Pacino est de nouveau célibataire après que son ancienne petite-amie, l’actrice israëlienne Meital Dohan, a décidé de mettre fin à leur relation à cause de leur différence d’âge de 39 ans.

Il a été rapporté que le couple s’était séparé quand l’acteur oscarisé est arrivé seul sur le tapis rouge des Oscars au début du mois. Et leur rupture a maintenant été confirmée par la star de 40 ans, qui a déclaré au magazine israélien LaIsha qu’elle avait décidé de se séparer de l’acteur de 79 ans car il était trop vieux pour elle.

« C’est difficile d’être avec un homme si vieux, même Al Pacino, a-t-elle déclaré. L’écart d’âge est difficile, oui. J’ai essayé de le dépasser, mais c’est un homme âgé, pour être honnête. Donc même avec tout mon amour, ça n’a pas duré. »

Meital Dohan a également eu peu de compliments à faire à son ex lorsqu’on lui a demandé quels cadeaux il lui avait offerts pendant leur relation de deux ans.

« Il m’a seulement acheté des fleurs, a-t-elle expliqué en riant. Comment puis-je dire poliment dire qu’il n’aimait pas dépenser de l’argent ? »

Malgré sa description peu flatteuse de l’acteur de The Irishman, l’actrice espère qu’elle pourra rester amie avec lui en dépit de leur séparation.

« Je me suis disputée avec lui et je l’ai quitté récemment, mais bien sûr, je l’aime vraiment et je l’apprécie, et j’étais heureuse d’être là pour lui quand il avait besoin de moi et de faire partie de ce qu’il laisse derrière lui, a-t-elle déclaré. C’est un honneur pour moi. Je suis heureuse que cette relation ait eu lieu et j’espère que nous resterons bons amis.