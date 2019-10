« L’heure de la création d’un ministère chargé des Sénégalais de l’extérieur

a sonné pour le PR Macky Sall » selon Aldioumaa Diallo du PDS de Genève. Voici ses arguments:

« Ce département servira de point focal et d’interface officiel entre l’état et sa diaspora, car il n’existe aucun cadre juridique légal qui permet d’échanger avec les expatriés, suite à la dissolution du conseil supérieur des Sénégalais de l’extérieur en 2011 par décret.

La création de ce ministère permettra d’éviter les conflits d’intérêts des différents départements afin d’harmoniser et de rationaliser les structures existantes budgétivores.

La diaspora demande au président Macky Sall de se décharger du ministre Amadou Ba de ses fonctions de premier ambassadeur de la diaspora.

Mr Ba présente aujourd’hui au sein de la diaspora des ambitions présidentielles démesurées et doit faire preuve d’humilité avec des communiqués laconiques ».

Aldioumaa Diallo

Genève