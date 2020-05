Alerte ! Épidémie de Diarrhée à…Kolda

Situé à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, le poste de santé de Saré Koubé (kolda) est en train d’enregistrer depuis presque un mois des cas de «diarrhée sanglante». Et il continue d’en enregistrer, selon Oumar Mballo, secrétaire de la case de santé du village. «Cela ressemble à une épidémie à Saré Koubé et les villages environnants. Nous avons enregistré une vingtaine de cas de diarrhée sanglante depuis l’apparition du premier cas il y a moins d’un mois. Les autorités doivent le savoir», avertit le secrétaire de la case de santé entouré de ses collègues en santé communautaire. «La maladie n’épargne personne. Les personnes âgées ainsi que les enfants en souffrent. Au bout de trois jours, le patient souffre tellement que le chef de case a envie de le référer au district sanitaire de Kolda», explique Oumar Mballo qui invite les autorités à réagir et à doter la case de santé d’équipements sanitaires pour lui permettre de jouer le rôle d’avant-garde à la frontière dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et d’autres maladies. Le secrétaire de la case de santé précise que leur superviseur est au courant de la maladie. Ce dernier a fait le constat au niveau du registre sur le fait que beaucoup de cas de diarrhée sanglante ont été enregistrés au niveau de ces villages frontaliers.