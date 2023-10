Alerte…le formol utilisé par des commerçants pour la conservation

Connaissez-vous le formol ? La plupart des Sénégalais répondront certainement « non ». Eh bien le formol est un produit chimique extrêmement toxique et cancérogène utilisé en milieu hospitalier pour la conservation des prélèvements et des organes humains dans les laboratoires anatomiques (Autopsie). Le formol est également utilisé dans les morgues pour la conservation des morts. Et sous d’autres cieux c’est-à-dire sur les champs de bataille, les armées font recours dans certains cas au formol pour la conversation des corps des soldats tombés au front le temps qu’ils soient acheminés et enterrés.

Selon Le Témoin, certains bouchers et vendeurs de poisson véreux utilisent le formol pour la conversation de leurs marchandises (viande et poisson). Surtout dans les marchés de plages et autres zones rurales dépourvus de congélateurs et d’électricité. Vrai ou faux ? En tout cas, la plupart des membres de la rédaction du « Témoin » ne croient pas à cette pratique bien que les Sénégalais sont capables de tout ! Parce qu’en matière de cupidité au détriment de la santé des consommateurs ou de la santé publique, tout a été vu dans ce pays.

Souvenez-vous des eaux issues des fosses septiques que les maraichers de la Patte-d’oie utilisaient dans leurs jardins ; des chiens tués et charcutés pour la vente ; des médicaments périmés et recyclés pour être revendus etc. Donc quoi qu’il en soit, « Le Témoin » ne fait qu’alerter les pouvoirs publics, particulièrement les autorités du Service d’Hygiène et les responsables des établissements hospitaliers à redoubler de vigilance et de surveillance sur leurs stocks de formol. Et surtout d’avoir un droit de regard et de contrôle sur la fabrication, la vente et l’importation de ce produit trop dangereux.