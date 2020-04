Alerte…Les deux sites de Touba sans appareils respiratoires

Le nombre de malades à coronavirus internés au centre de traitement de l’épidémie de Touba était hier exactement de 72 patients. Le centre de santé de Darou Marnane, qui accueillait, jusqu’avant-hier, tous les patients, a, depuis belle lurette, dépassé le nombre de lits prévu.

Alors qu’il était prévu pour 31 malades, aujourd’hui 52 malades y sont internés. Pour désengorger le site, les autorités sanitaires ont ouvert un second centre à la clinique de Ndiouroul. Le site qui a une plus grande capacité que le centre de Darou Marnane, accueille déjà 20 malades.

Il y a à craindre avec l’explosion des cas issus de la transmission communautaire. En plus d’être confrontées à un nombre important de malades (72, Ndlr), les blouses blanches de Touba, sont parfois obligées d’envoyer leurs patients à Dakar. Pour cause, d’après Dakaractu, aucun des deux centres ne dispose d’appareils respiratoires pour la prise en charge des cas grave.