Alerte météo : Une vague de chaleur attendue dans six régions

Une vague de chaleur pouvant entraîner ‘’un sentiment d’inconfort’’ chez les ‘’personnes vulnérables’’ est attendue dans les régions de Kaffrine (centre), Kédougou (sud-est), Kolda (sud), Louga, Matam (nord) et Tambacounda (est), du mercredi 12 au mardi 18 avril, a-t-on appris du Comité national climat et santé (CNCS).

Un bulletin national d’alerte du CNCS reçu par l’APS fait état de ‘’coups de chaleur’’, qui vont survenir durant la même période. Le Comité national climat et santé recommande ‘’un suivi régulier des personnes vulnérables, surtout celles souffrant de pathologies chroniques comme l’hypertension artérielle, le diabète, les maladies rénales, ou encore les affections respiratoires et vivant dans […] ces régions’’.

Le CNCS, constitué par la direction générale de la santé et l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie, formule la même recommandation pour ‘’les personnes âgées, les personnes handicapées ou dépendantes, les personnes souffrant de maladies chroniques, les femmes enceintes, les enfants et les nourrissons’’.

Ces personnes peuvent être confrontées à l’épuisement, à la syncope, à la déshydratation sévère ou aux crampes à cause des ‘’coups de chaleur’’ annoncés, selon la même source. ‘’Essayez d’obtenir de l’aide si vous avez des vertiges, si vous vous sentez faible ou angoissé, si vous vous ressentez une soif intense et des maux de tête, ou encore des spasmes musculaires douloureux’’, conseille le Comité national climat et santé aux personnes à risque vivant dans les six régions concernées.

Il leur recommande également de se mettre dans un endroit frais, le plus vite possible, de prendre leur température et de boire de l’eau pour se réhydrater. ‘’Un avis médical est requis si les crampes durent plus d’une heure’’, affirme le CNCS, ajoutant : ‘’Il faut consulter un médecin si vous ressentez des symptômes inhabituels, ou si les symptômes persistent.’’

Il est également recommandé, en cas de malaise ou d’urgence, d’appeler le 15 15 pour une assistance médicale.