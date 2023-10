Aliou Cissé : « Je sais que vous allez dire khamoul dara, mais… »

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé a réussi à battre le Cameroun en match amical dimanche. Il a commenté son changement tactique qui a permis aux Lions de dompter le Cameroun (1-0). Habitués à une défense à quatre, les Lions ont en effet pratiqué un 3-4-3 lors de cette rencontre. En conférence de presse d’après-match, sélectionneur, lui, n’a pas échappé à des questions concernant cette mise en place tactique.

« Il n’y a pas de système imperfectible ou perfectible. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Depuis le match contre le Bénin, on est en train d’apporter une nouvelle façon de jouer qui s’est confirmée contre le Brésil et contre l’Algérie. On essaie de changer. Mais j’ai envie de dire que nous restons toujours sur notre 4-3-3 initial. Bien sûr, on l’a modulé par rapport à l’animation. Ce qui est important, ce n’est pas vraiment le poste, c’est le positionnement. Je ne vais pas m’aventurer (sur notre tactique) parce que nos adversaires nous regardent. Je sais que vous allez dire « khamoul dara », a commenté El Tactico.

Le champion d’Afrique n’a pas voulu donner trop de détails sur ses modulations. « On est en train de faire une modulation dans notre 4-3-3 et ça ne date pas d’aujourd’hui. Il y a eu beaucoup de débats sur le positionnement de Krépin Diatta, mais, en réalité, il n’a pratiquement pas joué arrière droit, sauf si notre bloc était bas. Je ne veux pas rentrer dans certains détails. Cette conférence de presse est regardée par tous les adversaires. Il est difficile pour un entraîneur de rentrer à l’intérieur de ses tactiques en conférence de presse. Donc, je fuis un peu vos questions. Je sais que vous allez dire « khamoul gatt, khamoul dara mais garawoul’ (rires). »