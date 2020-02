Le Professeur Titulaire des Universités d’Études africaines du CAMES, Aliou Sow est l’invité de l’émission Face2Face de la RFM animée par la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang. Il est invité à plusieurs titres et rangs. Aliou Sow est Haut Conseiller Territorial et Président de la Première Commission du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), la quatrième institution constitutionnelle du Sénégal. Il est aussi Président du Mouvement des Patriotes pour le Développement (MPD/LIGGEEY), ancien membre du Parti démocratique sénégalais (PDS), ancien Ministre sous Wade et ancien Député libéral.

Sur l’entourage de Wade

« Je suis content des retrouvailles Wade et Macky. Je vais aller le rendre visite si j’appelle et qu’on me laisse la paix en ne mettant pas des bâtons dans mes roues. Il y a des gens malintentionnés dans l’entourage du Président Abdoulaye Wade. L’histoire ma donne raison sur la situation du Pds. »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn