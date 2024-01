Aliou Sané : « Une nouvelle fois, le parquet s’oppose à ma libération »

Chers Concitoyens la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar en son audience du jeudi 28 décembre 2023, a décidé de ma mise en liberté provisoire, après 85 jours de détention arbitraire à la Maison d’arrêt de Rebeuss. Une nouvelle fois, le parquet s’oppose à ma libération. C’est donc dorénavant la Cour Suprême qui décidera en dernier ressort. Si un tel acharnement a pour dessein de nous détourner du combat pour la démocratie et l’Etat de droit au Sénégal, ce n’est que peine perdue ! Nous restons plus que jamais Debout, DIGNE et DÉTERMINÉ à assumer notre responsabilité historique, face à un système qui compte perpétuer l’autocratie au Sénégal !

Par ailleurs, nous nous acheminons vers l’élection présidentielle du 25 février 2024, un rendez-vous important de notre démocratie et de notre peuple. C’est pourquoi, j’appelle tous les Sénégalais, dernièrement inscrits sur les listes électorales à aller récupérer leur carte d’électeur. Car, l’arme la plus redoutable à utiliser, contre le système reste notre précieuse carte d’électeur, pour user de notre droit de vote.»

« Nous ne sommes rien sur cette terre, si nous ne sommes pas d’abord les esclaves d’une cause : celle des peuples, celle de la justice, et celle de la liberté » Frantz Fanon

Aliou Sané

Coordonnateur du mouvement Y en a marre

Vice-Coordonnateur de F 24

Membre du Conseil d’Administration du Réseau Ouest Africain des Droits de l’Homme.