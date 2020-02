Le Professeur Titulaire des Universités d’Études africaines du CAMES, Aliou Sow est l’invité de l’émission Face2Face de la RFM animée par la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang. Il est invité à plusieurs titres et rangs. Aliou Sow est Haut Conseiller Territorial et Président de la Première Commission du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), la quatrième institution constitutionnelle du Sénégal. Il est aussi Président du Mouvement des Patriotes pour le Développement (MPD/LIGGEEY), ancien membre du Parti démocratique sénégalais (PDS), ancien Ministre sous Wade et ancien Député libéral.

Sur le rapport de la Cour des comptes et les accusations de pape Alé Niang contre Cheikh Oumar Hanne

« La Cour des Comptes ne fait que son travail et a son importance dans la marche d’un pays.

Je n’ai pas encore lu le livre de Pape Alé Niang, On est en démocratie mais il faut assumer ces écrits. S’il on l’appelle pour se défendre, il doit aller répondre à ces écrits. S’il dit la vérité, on doit le rendre hommage mais au cas échéant il doit répondre ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn