Alioune Sarr inaugure le site abritant le mythique puit de « Kalom »

Le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Monsieur Alioune SARR a présidé ce Lundi 27 Décembre 2021, la cérémonie de réception des travaux d’aménagement et de mise en tourisme du site abritant le puits de Kalom avec l’aménagement du tombeau et l’installation d’une statue en bronze symbolisant le cheval de Lat Dior (Malaw), la construction d’un restaurant et d’un musée, ainsi que la réalisation de l’arc de Handoulaye.

Ndande dont le puits n’a pas encore révélé tous ses mystères, est une terre d’histoire et de traditions symbolique.

Autour d’une porte d’entrée touristique et patrimoniale, le Ministère a décidé de participer au développement local, à travers l’aménagement et la mise en tourisme du site abritant le puits de Kalom.

Par-delà les multiples biens matériels et immatériels exceptionnels du Sénégal, inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO, la longue liste des sites et monuments historiques classés est un atout considérable qu’il faudra préserver durablement.

En effet, conformément aux orientations du Département déclinées dans le Plan stratégique et opérationnel de Développement du Tourisme et des Transports aériens 2020 – 2025, le Ministère du Tourisme et des Transports aériens a lancé un projet de valorisation touristique de notre patrimoine et de promotion de l’identité propre à chaque Région.

A cet effet, de concert avec le Ministère de la Culture, le mausolée du Professeur Cheikh Anta DIOP a été rénové et inauguré à Thieytou, le jeudi 23 décembre dernier, Auparavant, le 07 décembre 2021, à l’occasion du lancement de la saison touristique en Casamance, après construction, le musée Sangawatt de Diembering qui est un modèle de case à impluvium inspiré de l’habitat traditionnel diola a été inauguré.

Comme indiqué dans le Plan Sénégal Emergent (PSE) par Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, l’objectif est de faire du tourisme et des transports aériens un levier de développement durable, créateur d’emplois et de richesses, profitable aux populations.

Il s’agit de stimuler l’investissement à travers l’intégration du tourisme dans l’économie locale, entraînant ainsi la diversification des sources de revenus et la création d’emplois directs et indirects décents.

Dakar, le 28 Décembre 2021