Alioune Tine indique à Diomaye la première mesure à prendre

Dès ce 3 avril, Bassirou Diomaye Faye sera investi président du Sénégal et lancera ses premiers chantiers. Pour le défenseur des droits de l’homme Alioune Tine, l’une des premières mesures du nouveau président devrait être la baisse de moitié des frais d’électricité et le prix des carburant.

Pour le fondateur du Think Thank Africajom Center, ce geste montrerait aux Sénégalais que Diomaye souhaite une bonne rupture. « Avec tout le gaz qu’on a découvert au Sénégal et le pétrole, la première des mesures pour nous démontrer que ces ressources nous appartiennent c’est de diminuer de moitié les factures d’essence et d’électricité. Ça correspondrait immédiatement à une bonne rupture dans la gouvernance économique et sociale », dit-il dans son propos repris par Seneweb.