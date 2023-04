Alioune Tine : « Les tensions et les violences doivent cesser le plus rapidement »

Le fondateur d’Afrikajom Center, Alioune Tine estime que les tensions et les violences doivent cesser le plus rapidement possible au Sénégal.

Selon Alioune Tine, il est de la responsabilité du leader Macky Sall de faire preuve de réalisme tout court, de prendre des initiatives qui apaisent, rassemblent, suscitent confiance, en utilisant les institutions. « La libération des détenus par la PR et la cessation des manifestations par l’opposition vont créer d’emblée un climat de confiance, sérénité politique et social qui permettra de dialoguer. Sans quoi on va plonger ce pays inutilement dans l’incertitude », déclare-t-il.