Alioune Tine : «Nous n’avons pas tiré les conséquences de ce qui s’est passé de 2021 à 2024»

Huit (8) mois après l’installation du nouveau régime, la tension politique entre pouvoir et opposition est toujours à son paroxysme. Une situation qui inquiète particulièrement Alioune Tine. La figure de proue de la société l’a évoqué lors de la cérémonie de célébration de la journée internationale des droits de l’homme organisée par la CNDHS (Commission nationale des droits de l’homme du Sénégal), ce mardi 10 décembre. Selon M. Tine, sous nos cieux, exercice du pouvoir et respect des droits de l’homme ne semblent pas faire bon ménage.

« En tant que société civile, ce que nous observons aujourd’hui comme défi majeur au Sénégal, c’est en réalité : le défi des droits humains, du respect de la démocratie et du respect de l’État de droit face à l’exercice du pouvoir », a déclaré Alioune Tine, lors de son intervention. Le fondateur de la Think Thank Afrikajom Center a constaté que : « quand on a le pouvoir, il y a les tentations d’en abuser ».

« Quand on regarde ce qui se passe chez nous de 2021 à maintenant, c’est toujours la lutte pour les pouvoirs. Et c’est une lutte sans merci », fait-il remarquer. « De mon point de vue, souligne-t-il, nous n’avons pas encore tiré les conséquences de ce qui s’est passé de 2021 à 2024. On a vécu la situation d’un État hors-norme dans tous les sens du terme. Il faut en tirer les conséquences. C’est extrêmement important ».

Pour renverser cette tendance dangereuse, le doyen de la société civile sénégalaise recommande un retour à l’orthodoxie. « Il faudra voir comment nous pourrons nous adapter au respect des normes démocratiques. De sorte à ce que, et dans le cadre de la conquête et dans l’exercice du pouvoir, cela se fasse dans le respect de l’État de droit, de la démocratie et des droits humains », conseille-t-il dans des propos repris par Seneweb.