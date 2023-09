Alioune Tine : « On a tous été sidéré par les manifestations de l’opposition à New York »

Le fondateur d’Afrikajom Center, Alioune Tine estime qu’il est temps de « stopper cette spirale de la violence politique, symbolique qui n’est rien d’autre qu’une non solution, une exacerbation des inimitiés et des ressentiments qui pourraient constituer une véritable bombe à retardement que pourrait hériter le successeur de Macky, et pourrait aussi polluer la campagne électorale de la présidentielle de 2024 ».

« On a tous été sidéré par les manifestations de l’opposition à New York contre le Président Macky Sall. Elles portent par leur radicalité la marque d’une violence politique et symbolique pratiquement inédite », déclare Alioune Tine.

Pour M. Tine, c’est une réponse de l’opposition à ce qu’elle vit au Sénégal comme des atteintes aux droits humains, aux libertés fondamentales, à la transgression des règles de la démocratie et de l’état de droit.

« Pour ceux qui sont soucieux de la prévention et de la régulation des conflits, il s’agit d’un moment radical et critique de l’adversité entre le Parti Pastef et le pouvoir, Sonko et Macky Sall. On a affaire à une question relative à une présidentielle inclusive et transparente mais aussi à un problème de mal représentation ou de déficit de représentation », ajoute Alioune Tine dont les propos sont repris par Senego.

Selon Alioune Tine, on ne peut faire l’économie d’un grand dialogue préélectoral pour trouver un consensus fort sur les règles du jeu. Et les crises doivent être saisies comme des moments de Refondation, de changement, de rupture.

« C’est comme cela qu’il faut prendre cette épreuve historique difficile que nous vivons dans le désarroi et la peur , il est temps que nous prenions ensemble la responsabilité de traverser cette épreuve par la palabre. On a pas le choix. L’enjeu c’est un horizon de paix, de stabilité et d’espérance qu’il faut désormais ouvrir pour le Sénégal que nous aimons », poursuit M. Tine.