Allocation d’indemnités aux militaires invalides : Certains ayant droit pas contents

Ils sont au nombre de 2238 anciens militaires qui vont bénéficier d’une indemnité forfaitaire spéciale allouée par son Excellence Macky Sall président de la République. Une mesure sociale qui vise à améliorer les conditions de vie des personnes concernées. Cette mesure salutaire du chef suprême des armées n’a pas fait que des heureux.

Là où les veuves dont les maris sont tombés au théâtre d’opérations comme la zone sud, en Arabie-Saoudite ou au Rwanda ont élevées la voix pour réclamer leur droit, des militaires invalides encore sous les drapeaux réclament eux aussi leur part de cette somme qui varie entre 5 millions et 2 millions comme libellé dans le communiqué de la direction de l’information et des relations publiques des armées en date du 12 décembre et qui varie selon les degrés d’invalidité.

Si certains d’entre eux applaudissent des deux mains cette mesure, d’autres militaires invalides sont entrain de ruminer leur colère en silence car ayant soumis à une obligation de respect et de réserve de l’ordre donné. Or selon des sources concordantes, tous les militaires invalides étaient au départ concernés par cette mesure historique du président Macky Sall par ailleurs chef suprême des armées mais grande fut leur surprise lorsqu’ils n’ ont pas vu leur nom sur les listes des bénéficiaires.

Selon eux, ils sont nombreux à connaître une blessure contractée en zone de guerre et qui leur a valu une invalidité poussant certains militaires à changer de spécialité du fait de leur incapacité à participer aux combats. Une situation délicate qui les empêchent par la même occasion d’être choisi lors des missions de l’extérieur.

Face à cette situation et n’ayant pas la possibilité de dénoncer ce qu’ils assimilent à deux poids deux mesures, ils sollicitent l’arbitrage du chef de l’Etat pour corriger cette injustice. D’autre part, les veuves des militaires tombés au front sont aussi monté au créneau pour réclamer leur droit car là où les militaires invalides bénéficient d’une vie, elles ont perdu leurs époux et ont actuellement la mission de prendre en charge les enfants et leurs scolarités.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn