Altercation à la manif de «FIPPU» : La jeunesse de Taxawu Sénégal brise le silence

La jeunesse de Taxawu Sénégal a fait face à la presse de dimanche. Leur sortie intervient au lendemain de l’altercation ayant opposé les partisans de Ousmane Sonko et ceux de Khalifa Sall lors du rassemblement organisé par le Front de défense et de résistance (FDR/Fippu) qui regroupe différentes entités politiques et de la société civile dont « Aar Sunu Élection », FC25, F24 et le FDD. In texto l’intégralité de leur déclaration…

Nous tenons tout d’abord en tant que jeune de la coalition Khalifa président à féliciter l’ensemble des militants et sympathisants qui ont répondu, par une forte mobilisation, à l’appel du peuple lors du rassemblement du Front de la Résistance FIPPU qui consacre la dynamique unitaire de toutes les forces de l’opposition.

Taxawu Senegal qui est né dans la douleur en 2014 n’a subi que des persécutions de la part du régime de Macky Sall. Depuis 10 ans, nous avons été combattus. D’abord au sein du parti socialiste du fait de notre refus de cautionner l’injustice et la pensée unique, ensuite par le régime en place qui a voulu taire toute opposition républicaine. Ce refus en conformité avec nos principes et valeurs nous a conduit à voter NON au referendum de 2016.

La jeunesse de TAXAWU Sénégal, fer de lance de notre plateforme politique, a vécu des moments difficiles : menaces, perte d’emploi, arrestations, tortures et emprisonnements. Depuis 2017, plusieurs de nos camarades sont des détenus politiques car étant toujours sous le régime de contrôle judiciaire après plusieurs mois de détention arbitraire.

Malgré toutes ces épreuves, la jeunesse de Taxawu Sénégal est restée debout et digne. Jamais elle n’a été prises dans des actions subversives ou de nature à perturber la quiétude de nos concitoyens ou à menacer notre commun vouloir de vie commune.

Consciente de son rôle d’avant-garde, la jeunesse de Taxawu Sénégal a toujours été au-devant de tous les combats démocratiques, jouant même les premiers rôles (Front du NON – Initiative pour des Elections Transparentes – Front de Résistance National – Mankoo Taxawu Sénégal – – ….

Aujourd’hui, que notre pays fait face à grave péril qui menace son devenir. Il s’agit de la violation flagrante de la Constitution par le Président Macky Sall. Face à ce danger, la Jeunesse de la coalition Khalifa Président est plus que jamais déterminée à combattre à coté de toutes les forces vives de la nation pour le respect de la Constitution, la sauvegarde de la démocratie et la préservation de l’Etat de droit.

La jeunesse de la coalition Khalifa Président reste ferme et conséquente sur les questions liées à la sauvegarde des acquis de notre démocratie tout en exigeant le départ du président Macky Sall au terme de son mandat le 2 avril et la tenue d’une élection libre, démocratique et transparente dans le strict respect de la décision de Conseil constitutionnel.

En tout état de cause, nous apprécions la sortie républicaine et pleine de sagesse du président KHALIFA ABABACAR SALL, son appel constant à la paix et à la réconciliation nationale dans la discipline, la liberté et le respect mutuel.

La Jeunesse de la Coalition Khalifa Président dit OUI à l’apaisement politique mais exige la :

– Vérité sur l’assassinat des dizaines de nos jeunes concitoyens qui sont morts dans le combat pour le respect de la démocratie et de l’Etat de droit

– Vérité sur la destruction des biens publics et privés qui a porté un sacré coup à l’économie nationale

– Vérité sur l’incendie de l’université Cheikh Anta Diop avec des conséquences désastreuses sur l’Enseignement supérieur

– Vérité sur l’attaque lâche et barbare au cocktail molotov du bus TATA avec son lot de morts

– Sans la vérité sur ces faits graves toute supposée réconciliation serait un poignard planté sur le dos du peuple.

–

Point d’impunité pour les criminels

Vérité et justice pour les victimes