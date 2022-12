Amadou Ba à l’Assemblée…Ansoumana Dione invite les députés à la lucidité et…

Déclaration de Politique Générale : Amadou BA face au peuple sénégalais ! (Par Ansoumana DIONE)

Ce lundi 12 décembre 2022, le peuple sénégalais sera à l’écoute d’un homme, choisi par le chef de l’Etat, son Excellence Macky SALL, pour diriger son tout nouveau gouvernemental, mis en place, suite aux élections législatives de 2022. Son nom, Monsieur Amadou BA, espoir du Président de la République, pour sortir les citoyens sénégalais des difficultés de l’heure, pour de meilleures conditions de vie et d’existence. En clair, ce sera un grand jour pour ce chef de gouvernement dit de solutions, face aux défis qui interpellent la nation, un moment également important pour les députés.

Vu la solennité de cette épreuve, moi, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux, j’appelle l’ensemble des députés de cette présente législature, à bien vouloir faire preuve de lucidité et de maturité. En vérité, le sénégalais s’attendent à des débats axés sur des idées novatrices et constructrices, mettant en avant leurs intérêts, dans un contexte de morosité dans certains secteurs d’activités. Les citoyens sont fatigués et tout le monde doit se retrouver dans cette Déclaration de Politique Générale et dans les débats.

Rufisque, le 09 décembre 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)