Amadou Ba a rendu visite à la famille de Moustapha Ba (photos)

Amadou Ba s’est rendu chez la la familles de Mamadou Moustapha Ba pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de l’ancien ministre des finances et du budget.

« Suite au rappel à Dieu de l’ancien Ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha BA, je me suis rendu aujourd’hui auprès de sa famille pour leur apporter mon soutien en ces moments de douleur. Mamadou Moustapha n’était pas seulement un collègue, mais un frère avec qui j’ai partagé plus de 25 ans d’amitié et de respect. Sa disparition est une immense perte pour notre pays, pour l’Afrique et pour le monde entier », a-t-il réagi.

Le chef de l’opposition rappelle le travail acharné de l’ancien ministre des finances pour le pays et prix pour le repos de son âme. « Il a tant œuvré pour le Sénégal, laissant une empreinte indélébile par son engagement et sa vision. Cet événement m’a profondément bouleversé, mais je me suis remis à Dieu, en priant qu’Allah, dans Sa miséricorde infinie, l’accueille dans Son vaste paradis. La famille m’a chaleureusement accueilli et a magnifié l’excellence des relations qui nous unissaient. Que la mémoire de Mamadou Moustapha BA demeure vivante parmi nous et que son œuvre continue d’inspirer les générations à venir. »