Amadou Ba dévoile son plan de guerre « Covid-19_diaspora » !

Le lancement ce vendredi 24 avril 2020 début de ce mois béni de ramadan, de la plateforme du ministère affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur (MAESE) a tenu toute ses promesses tant le chef de la diplomatie sénégalaise a mis la barre haute pour éclairer la lanterne de nos compatriotes et écarté toutes velléités de suspicion dans la gestion du programme de résilience économique et social adossé au fond de force COVID_19 d’un montant de 1000 Milliards du président Macky SALL.

Pour rappel, lors de la réception de l’aide destinée aux populations affectées par la conjoncture, le samedi 11 avril 2020, le chef de l’Etat Monsieur Macky SALL avait appelé au respect strict des règles de transparence ainsi qu’à une implication des populations à la base dans la mise en place des structures chargées de distribuer les vivres.

Toujours en phase avec ces orientations du Président Macky SALL, Monsieur Amadou BA a encore montré la voie d’une gestion rigoureuse et saine des affaires publiques à travers l’application des principes de la reddition des comptes, de l’efficience et de l’efficacité dans le travail.

Pour renforcer la résilience de la diaspora, le MAESE a mis en œuvre un Plan de Convergence Sectoriel (PCS) assorti de mécanismes de gestion placé sous la coordination d’une cellule de crise présidée par le Secrétaire d’Etat (SE) chargé des sénégalais de l’extérieur. Il s’agit là d’un véritable plan de guerre dénommé Covid_19-Diaspora !

Au niveau de chaque juridiction consulaire, il a été mis sur pied des Comités de gestion de l’assistance et des aides sociales destinés à atténuer les effets du covid-19 sur les sénégalais en renforçant leurs résiliences.

Ces comités qui sont déjà à pied d’œuvre et placés sous l’autorité des ambassadeurs, inclus toutes les forces vives des sénégalais de l’extérieur sans distinction de sensibilité. Ils mobilisent les personnes ressources des représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les points focaux au niveau des associations choisis selon des critères de transparence et d’objectivité.

En outre, pour mieux atteindre les cibles, une plateforme fonctionnelle a été élaborée pour faciliter le travail des comités dans le recensement des demandeurs d’aide. Il faut préciser qu’il appartient aux comités de juridiction de procéder à l’attribution définitive des assistances sous la présidence du SE

Malgré le confinement général, la plateforme enregistre plus de 50.000 sénégalais inscrits et l’inscription se poursuit à un rythme soutenu

En appui aux ambassades, un centre d’accueil a été installé au MAESE pour faciliter le dispositif d’accès à l’assistance dans la célérité et la transparence.

Dans une 1ere phase, le ministère a prévu un milliard de Francs CFA et pour l’instant 710 millions sont décaissés

Les cibles prioritaires se composent de malades, de familles de personnes décédées, d’étudiants, et d’autres couches vulnérables, (à savoir les sans-papiers etc.) ainsi que de sénégalais en déplacement bloqués dans des pays de transit. A ce propos, rien qu’en Europe on compte 314 sénégalais bloqués pour un total de 716 à travers le monde.

Les services du MAESE sont en étroites discussion avec leurs homologues de l’étranger et examinent toutes les voies possibles en vue d’une assistance et d’un éventuel rapatriement de nos compatriotes en détresse malgré la fermeture des frontières et des autres risques sanitaires qui rendent difficiles le travail.

Pour les allocations d’aides, les sénégalais bloqués disposeront d’un montant de 500 euros ; 2000 dollars vont être distribués à chaque familles de personnes décédées aux USA et en Europe et 200 euros pour les étudiants qui en font la demande.

Il faut remarquer qu’aucun cas de décès covid_19 n’a été enregistré en Afrique et en Asie.

Dans la 2ème phase seront ciblées les poches de vulnérabilité persistante et les régions à faible pouvoir d’achat et dépourvues de mécanisme de prise en charge sociale.

Pour le cas des sénégalais en congé au Sénégal et qui sont bloqués suite aux mesures prises par le gouvernement, un recensement est en cours afin de pouvoir apprécier le soutien de l’Etat à l’égard.

Malgré les moyens limités du Sénégal par rapport aux pays développés le gouvernement est déterminé à assister les sénégalais partout où ils se trouvent dans le monde.

Touradou SOW Responsable APR touradou23@yahoo.fr