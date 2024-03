Amadou Ba largement favori de la présidentielle…Bassirou Diomaye Faye crédité de

Ils ont menti à Macky Sall à partir de faux sondages lui faisant croire que Bassirou Diomaye Faye battrait Amadou Ba au 1er tour de la présidentielle. Une étude d’un expert sénégalais corrompu par des faucons avait atterri sur la table du Président. Il y a cru car cet expert a travaillé à ses côtés et à la Primature. Et ce qui a suivi a été catastrophique pour le pays et pour la personnalité du Chef de l’Etat qui a pris un sacré coup. Et pourtant les sondages commandés en décembre, janvier et février donnaient Amadou Ba favori de la présidentielle et au 1er tour. Bassirou Diomaye Faye était crédité d’un score médiocre.

Comment Macky a-t-il pu croire qu’un inconnu qui emprunte le nom de d’Ousmane Sonko puisse gagner une présidentielle au 1er tour avec 75% ? La manœuvre est énorme et grossière. Il est impensable qu’un candidat de l’opposition puisse remporter l’élection présidentielle dès le premier avec un score aussi énorme. Visiblement Macky Sall s’est trouvé manipulé, alors que le candidat qu’il a choisi est favori à l’élection présidentielle.

D’ailleurs rien qu’en se basant sur le fichier électoral de 2022 (Locales et Législatives), il est impossible que le candidat au pouvoir puisse être battu. Les primo votants sont au nombre de 289.000. La Diaspora a près de 350.000 votants. Si tous votent pour Bassirou Diomaye Faye et ce qui est impossible, ces voix sont inférieures à celles du parti au pouvoir au Sénégal.

Il est impossible que Bassirou Diomaye Faye dépasse les 10%. Idrissa Seck, selon les derniers sondages devance le candidat de Sonko qui se retrouve en 3ème position. Idrissa Seck reste toujours un candidat coriace qu’on ne peut pas enterrer trop vite. Il a un discours rassembleur qui pousse bon nombre d’électeurs à s’intéresser à lui. Idrissa Seck rassure contrairement à Bassirou Diomaye Faye porteur d’un projet qui remet en cause la stabilité du Sénégal.

C’est pourquoi en dehors d’Amadou Ba, les Sénégalais portent plus leurs espoirs sur Idrissa Seck plutôt que sur Bassirou Diomaye Faye. Amadou Ba est le favori de cette présidentielle si Benno Bokk Yaakaar garde son unité. Selon les derniers sondages, il est toujours crédité de 54% des voix. Tout indique donc qu’il roule vers une victoire éclatante à cette élection présidentielle dès le premier tour.

Macky Sall doit se ressaisir. Il a été trompé par des manipulateurs qui sont dans son camp et qui travaillent pour saboter la candidature d’Amadou Ba. A cause de ces individus lugubres, le camp présidentiel s’est trouvé un tout petit peu émoussé. Heureusement que l’image d’Amadou Ba ne se trouve pas toujours écornée malgré les manœuvres malsaines.

Ce qui veut dire que sa bonne image se trouve toujours intacte. L’intention de vote de la majorité des Sénégalais est toujours là. Amadou Ba demeure toujours le candidat qui rassure à leurs yeux. Il a la chance d’être le candidat qui va poursuivre les réalisations entreprises par Macky Sall tout au long de ses deux mandats. Amadou Ba rassure même les partenaires étrangers du Sénégal.

Macky Sall qui a été induit en erreur est soupçonné de vouloir changer son vote en faveur d’un autre candidat. Le boycott des sorties d’Amadou Ba par certaines responsables de l’APR en est la parfaite illustration. Le temps est compté pour Macky. Il n’a plus d’autre choix. Il est dans l’obligation de soutenir son candidat, le seul qui peut lui garantir une sécurité après qu’il ait rendu le pouvoir le 02 avril prochain.

Le temps lui est compté. Macky Sall n’a pas le droit de continuer à compromettre les chances d’Amadou Ba de remporter l’élection présidentielle, selon des sondages plus crédibles, à 54% des voix contrairement à ceux qu’ont bien voulu lui envoyer avec beaucoup de manipulations les faucons du Palais.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn