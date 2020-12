Amadou Bécaye Diop emporté par la Covid !

La commune de Ross-Béthio s’est réveillée hier dans la tristesse. Les populations de cette commune de la région de SaintLouis pleurent leur édile, Amadou Bécaye Diop emporté hier, par une courte maladie à Dakar et prient pour le repos de son âme. Des conseillers de la commune de Ross Béthio confient que leur édile, par ailleurs Directeur des Equipements scolaires, a chopé la covid-19 à l’Assemblée nationale le 8 décembre dernier lors du passage en plénière de son ministre, Mamadou Talla. D’après nos informations, il avait échangé avec les conseillers municipaux à travers un Sms dans lequel il leur demandait de prier pour lui et de ne négliger aucun dossier. «Ces trois derniers jours, j’ai effectué des tests au coronavirus qui se sont révélés positifs. Je suis à l’hôpital Dalal Jaam et je suis bien traité. Je suis sous assistance respiratoire et on m’a interdit de parler pour le moment. Mais au vu de tous les appels, j’ai préféré faire ce message», a-t-il écrit à des conseillers municipaux. La levée du corps est prévue aujourd’hui dans la matinée et l’enterrement dans l’après midi à Ross-Béthio. «L’As» présente ses condoléances aux populations de Ross-Béthio.

Source : L’As