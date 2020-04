Amadou Lamine Mara : « La paix est en danger au Sénégal parce que… »

Les désastres sanitaires, social, économique causés dans le monde par la pandémie Covid-19 ont désorganisé les sociétés humaines notamment par la paralysie du système productif, le changement du mode de vie, la désorganisation du travail.

Le SÉNÉGAL et l’AFRIQUE, avec leur propre intelligence collective devraient agir pour consolider leur souveraineté. Notre pays doit sortir de la dépendance. L’engagement prompt de Monsieur le Président de la République Macky SALL a suscité un élan planétaire et a organisé la riposte de la communauté scientifique nationale dont les actes sont à louer.

Nous sommes dans l’urgence et les priorités. Conscient que la cause est commune à toute l’humanité et acteur citoyen nanti d’expériences et de compétences dans la » formation et l’insertion professionnelle » je viens vous soumettre Excellence Monsieur le Président de la République les recommandations qui suivent:

– Enseignement et formation: L’Etat devrait:

a) faciliter l’acquisition des outils pédagogiques pour l’apprentissage à distance

b) organiser et intégrer l’apprentissage de l’informatique dans l’école à partir du CM 2

c) former les enseignants à la pédagogie par le e-learning

d ) doter les établissements scolaires et de formations en matériel pédagogique adapté (l’Adie et la coopération bilatérale pourraient y pourvoir de même que l’INDE, l’UNESCO, le BIT, le PNUD qui ont de programmes dédiés )

e) installer l’enseignement par le e-learning dans toutes les écoles nationales et les universités

-Sécurité: La paix est en danger dans le SÉNÉGAL parce qu’autour de nous l’instabilité est installée et se répand. L’assaut en direction de l’Atlantique arrive à KAYES (MALI) qui est à nos portes. Je pense qu’il est urgent d’anticiper toute action étrangère par le renforcement de toutes les positions frontalières et la pratique du renseignement humain dans les frontières intérieures

Considération et respect Monsieur le Président de la République.

Membre du Comité Directeur Union Citoyenne Bunt-Bi